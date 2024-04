O Internacional se prepara para enfrentar o Real Tamaypo no Beira Rio, em Porto Alegre, na noite dessa quarta-feira (10) às 21h (horário de brasília), pela segunda fase da copa Sul-Americana 2024. Adversários no grupo C, Inter e o clube da Bolívia buscam a primeira vitória na competição.

Na estreia, o clube Gaúcho empatou com um placar de 0 a 0 com o Belgrano, na Argentina, já o clube boliviano foi superado pelo Délfin em casa.

O Inter vai disputar seu primeiro jogo da Sul-Americana em casa neste meio de semana, e a torcida promete lotar o estádio, esse será o primeiro confronto direto entre os dois clubes.

Como vem o Internacional

A equipe treinada pelo Eduardo Coudet continua procurando o melhor para o clube no ano de 2024. Até o momento, o treinador já montou a equipe de algumas maneiras, mas ainda não definiu a escalação ideal para a equipe. Agora com novas competições pelo caminho, o time pode sofrer algumas novas mudanças: é provável que uma equipe alternativa seja utilizada no meio desta semana. Charles Aránguiz e Enner Valencia aparecem como dúvida

Provável time do colorado para hoje: Rochet; Mallo, Igor Gomes, Fernando (Mercado) e Bernabei; Rômulo; Gustavo Prado, Bruno Gomes e Wesley; Lucca e Alario.

Como vem o Real Tamaypo

O Real Tamaypo vai ao Rio Grande Do Sul com seu franco atirador, e Cristián Arán sabe disso. por isso, o treinador vai acionar força maxima, no entanto, a tendência é que o comandante do clube boliviano prepare um time mais defensivo.

Provável time do Real Tamaypo para hoje: Galindo; Alcaraz, Rioja, Cantillo, Jaime Villamíl; Sergio Villamíl, Justiniano, Noble, Maygua; Ortega e Graneros (Orozco).

Onde assistir

O jogo será exibido na ESPN na TV fecada(TV por assinatura), e na Star+ em plataforma de streaming (streaming)

Próximo duelo na competição

O Próximo duelo do Colorado na competição é contra a equipe do Delfín no próximo dia 25 no estádio Jocay.