Grêmio e Bahia se enfrentam em situações opostas no Brasileirão

Grêmio e Bahia se enfrentam em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão nesse sábado (04), às 18h30. O jogo será marcado pela situação oposta em que os dois times se encontram no campeonato.

De um lado, o elenco liderado por Suarez, Ferreirinha e o técnico Renato Gaúcho busca uma vitória para se consolidar ainda mais do G4. Em caso de vitória no sábado o Grêmio chegaria aos 56 pontos no campeonato, deixando o clube muito próximo da vaga na Libertadores do ano que vem.

Por outro lado, o time do Bahia, liderado por Everaldo, Thaciano e o técnico Rogério Ceni se encontra em uma situação mais complicada na tabela do Brasileirão. Atualmente com 37 pontos, o Bahia está a apenas 3 pontos do Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Um triunfo no sábado é essencial para afastar o time de perto do Z4.

O Grêmio espera casa cheia para o jogo contra o Bahia no sábado. Já o Bahia, mesmo longe de sua torcida, pode contar com a volta do atacante Rafael Ratão, que esteve fora dos últimos dois jogos devido a um desconforto muscular.

O que esperar do duelo?

Os duelos entre Grêmio e Bahia na temporada atual foram bem equilibrados. Pelo Brasileirão, ainda no primeiro turno, houve a vitória do Tricolor Gaúcho, em plena Fonte Nova por 2 a 1. Já pelos jogos da Copa do Brasil, os times empataram ambos pelo placar de 1 a 1, sendo decidia nos pênaltis a classificação dos gaúchos.

Retrospecto dos times

O time do Grêmio vem de uma vitória complicado contra o Coritiba no jogo fora de casa, quando venceu pelo placar de 2 a 1 com gols de Villasanti e Ferreirinha. Já o Bahia vem embalado e motivado pelo triunfo diante do Fluminense em plena Fonte Nova na última rodada do Brasileirão, quando venceu por 1 a 0 com o gol de Everaldo.

Como devem jogar Grêmio e Bahia

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Fabio, Bruno Alves, Kannemann, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Carballo; Galdino, Cristaldo e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago, Thaciano e Cauly; Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Equipe de arbitragem e transmissão

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

O jogo será transmitido no canal Premiere às 18h30.