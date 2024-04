Na noite desta segunda feira (19), o Novorizontino recebeu o CRB na abertura da Série B, com o jogo já nos acréscimos do segundo tempo, Lucca fez o gol que garantiu a vitória, e a virada para a equipe de Novorizonte. Os outros gols foram feitos, aos 14 minutos do primeiro tempo, por Gegê, no segundo tempo, César Martins balançou as para diminuir o placar, e logo em seguida, a virada veio aos 49.

Como fica

O Novorizontino assumiu a liderança da Série B nesse início de campeonato, com três pontos. Por outro lado, o CRB começa na lanterna.

O primeiro gol da edição

A equipe do Novorizontino começou com uma estratégia de fazer jogadas aéreas, porém, o time alagoano suportou a pressão inicial e saiu para o ataque aos poucos, com organização. Aos 13, o meia Gegê dominou com muita técnica, preparando o arremate, achou uma brecha na marcação do Novorizontino e finalizou. A bola ainda desviou em Eduardo para enganar Jordi. Este foi o primeiro gol da edição 2024 da Série B.

Virada

Após sair atrás, o time da casa precisava mudar a estratégia e atacar mais, aos 29, Raul Prata cruzou da direita e o zagueiro César Martins subiu soberano para empatar o jogo. O Novorizontino foi para o abafa e virou aos 49 minutos. Reverson cruzou da esquerda e Lucca, no meio da defesa, cabeceou para marcar o segundo gol, acertando na gaveta.

Próximos jogos

Na segunda rodada, o CRB recebe o Amazonas no dia 27, às 17h, no Rei Pelé, em Maceió. O Novorizontino, por sua vez, visita o América-MG em Belo Horizonte no mesmo dia, às 18h.