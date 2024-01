O Amazonas FC,, que vem de acessos seguidos no futebol brasileiro e disputará a Série B em 2024 pela primeira vez na sua recente história, tem um novo patrocinador máster para a temporada. Trata-se da Reals, empresa de apostas esportivas eleita a "Rising Star of The Year" ("Estrela em Ascensão do Ano”) de 2023 pela SiGMA World (Autoridade Mundial de Jogos Online). A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, em Manaus (AM).

Os valores do contrato, que terá validade de um ano, não foram revelados por conta de cláusulas de confidencialidade, mas trata-se do maior acordo já acertado por uma equipe do estado. Ainda há a possibilidade de bonificações se algumas metas forem atingidas.

“Estamos felizes por concretizar uma parceria com um clube tão jovem e que, mesmo com menos de cinco anos, já vem escrevendo uma história única no futebol, com títulos e acessos. Como empresa, nos identificamos muito com essa trajetória, de trabalho e de crescimento rápido. Agora, queremos contribuir para que eles continuem nesse caminho de sucesso. A partir deste momento, Reals e Amazonas crescerão juntos, com a expectativa de trazer bons frutos para os torcedores”, avalia Rafael Borges, Country Manager da Reals.

A Reals vai ter a sua marca exposta na parte nobre da camisa aurinegra, no CT da equipe, nas placas de publicidade das partidas oficiais e no vestiário, assim como no backdrop de entrevistas coletivas e na zona mista. Estão previstas ativações e promoções para sócios-torcedores, além de outras novidades que serão anunciadas em breve.

Preocupada com a questão da manipulação de resultados, a empresa também irá ministrar palestras educativas para todos os profissionais do clube, incluindo atletas, comissão ténica e gestores.

"Um patrocínio muito significativo que o Amazonas merece, já que lutou muito para chegar até aqui. Almejamos alcançar novos ares, então precisávamos de um parceiro dessa magnitude. Passamos dois anos estudando um parceiro dessa modalidade e com certeza veio numa boa hora. Soubemos escolher, assim como o patrocinador, que optou por uma equipe que vai fazer esse investimento ter um retorno, ativando a marca no Amazonas, no Brasil e no mundo", explica o presidente da Onça-pintada, Weslley Couto.

O Amazonas FC estreia no Campeonato Amazonense no próximo domingo (21), às 16h30, diante do Manauara EC, no Estádio Municipal Carlos Zamith.