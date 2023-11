Novorizontino vence Criciúma, mas fica sem o acesso à Série A

No último desafio da Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino fez a sua parte e venceu o Criciúma, que já tinha o acesso garantido, por 2 a 0, mas ficou sem o acesso devido a outros resultados. Marlon e Rômulo marcaram os gols da partida.

O Novorizontino, estreante na Série B, esteve durante grande parte do jogo no G-4, mas as vitórias de Atlético-GO e Juventude, que conseguiram gols no segundo tempo, deixaram o time na quinta colocação, com 63 pontos. O Criciúma ficou no terceiro lugar, com 64.

Primeiro minuto marcante: Gol histórico de Marlon

A partida iniciou com pressão do Novorizontino, abrindo o placar no primeiro minuto. Marlon aproveitou uma saída de bola errada do Tigre, marcando o milésimo gol na história da Série B, confirmado pelo VAR.

Criciúma resiste, gol anulado e pressão do Novorizontino

Após o gol, o Novorizontino continuou pressionando, quase ampliando com Aylon, mas Gustavo fez defesas decisivas. O Criciúma buscou reverter com Marquinhos Gabriel, mas teve um gol anulado por impedimento.

Criciúma foca no ataque, mas Novorizontino amplia

O Criciúma, mesmo após pressão inicial, voltou para o segundo tempo buscando o ataque. Georgemy impediu gol de Marquinhos Gabriel. Novas chances do Tigre foram defendidas, mas o Novorizontino ampliou com Rômulo, encerrando a partida em 2 a 0.