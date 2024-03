O Gerdau Minas venceu o Fluminense por 3 sets a 0 (27-25, 25-20 e 25-20), na noite desta sexta (29), no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). A vitória definiu o time mineiro como o primeiro semifinalista da Superliga 2023/2024, fechando a série melhor de três em 2 a 0. O Minas agora aguarda o vencedor da série entre Osasco e Pinheiros, para definir o seu adversário na próxima fase.

A oposta Kisy ficou de fora do duelo, por ter sido diagnosticada com dengue. Ela não viajou para o Rio de Janeiro, e o técnico Nicola Negro, sem uma oposta de origem, escalou a ponteira americana Annie Mitchem para a posição de oposta. A americana se destacou, supriu a ausência de Kisy muito bem e foi eleita a melhor da partida. O Fluminense sofreu o desfalque da ponteira sérvia Aleksandra Uzelac, que teve uma lesão na coxa direita constatada pela equipe médica do tricolor. O técnico Guilherme Schmitz escalou a ponteira argentina Elina Rodríguez em seu lugar.

O Minas já havia vencido o primeiro confronto, em casa, na última terça (26), por 3 sets a 0. No duelo desta sexta, as mineiras sofreram no primeiro set, mas dominaram nos dois sets seguintes. Agora, com a classificação garantida, o time de Belo Horizonte aguarda o resultado da série entre Pinheiros e Osasco, que definirá seu adversário nas semifinais. O Osasco venceu o primeiro jogo por 3 sets a 0 e irá visitar o Pinheiros no próximo sábado (31), no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), em busca da classificação.

Fora de posição, Mitchem brilha e mineiras batem tricolores com superioridade

O Fluminense começou bem o primeiro set, abrindo uma grande vantagem no placar, e chegou a ter 21 a 18. A ponteira argentina Elina Rodríguez incomodou bastante a recepção do Minas com o saque forte, mas o tricolor, na ansiedade de fechar a parcial, se perdeu no jogo. O Minas encostou no placar e fechou o set em 27 a 25.

A segunda parcial começou equilibrada, o Minas cometeu muitos erros de saque, o que deu confiança ao Fluminense. A oposta Ariane brilhou, virando muitas bolas. Mas logo o Minas reorganizou o time, colocou a cabeça no lugar, e contou com a inteligência e calma da levantadora americana Jenna Gray para distribuir bem as bolas. O resultado foi o Minas crescendo no fim da parcial, e levando o set por 25 a 20.

No último set, o Fluminense teve vantagem no placar no 12 a 9, quando a central Lara fez um excelente bloqueio. O técnico Nicola Negro parou o jogo para reorganizar o time, e o jogo novamente continuou equilibrado. O técnico mineiro fez a inversão do 5-1, tirando Mitchem e Gray para colocar Fran e Carol Gattaz, o que já havia funcionado no final do segundo set. Depois da mexida, novamente o Minas brilhou, abriu dois pontos de vantagem e logo fechou o set em 25 a 22. Com segunda vitória, fechou a série melhor de 3 em 2 a 0, não deu chances ao Fluminense para reagir e carimbou o passaporte para as semifinais da Superliga. A ponteira americana Annie Mitchem, improvisada como oposta, levou o troféu Viva Vôlei para Belo Horizonte.