Na noite desta terça-feira (2), se inicia a fase de grupos da Copa Libertadores da América, e o grupo C vai pegar fogo com Estudiantes, Grêmio, Huachipato e The Strongest disputando as duas vagas disponíveis para se classificar ao mata-mata do torneio internacional.

A estreia do grupo ocorrerá nesta terça-feira (2), com o jogo entre The Strongest x Grêmio, às 21h, na Bolívia. E na quarta-feira (3), o Huachipato recebe o Estudiantes em casa, às 19h.

O time argentino é cabeça de chave do grupo C e um dos principais campeões da Libertadores, com quatro títulos, tendo conquistado o último em 2009. quando venceu o Cruzeiro em pleno Mineirão lotado. A equipe se classificou para a Libertadores, após conquistar a Copa da Argentina de 2023. O seu principal jogador é o veterano Enzo Pérez, meio-campista de 38 anos, que retornou ao clube neste ano, após deixar o River Plate. E com boa campanha no Campeonato Argentino, os atletas chegam embalados para essa estreia.

Estádio: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata-ARG | Capacidade para 30 mil pessoas

Grêmio

Os gaúchos são tricampeões da Copa Libertadores, conquistando a taça em 1983, 1995 e 2017. Além de ser vice-campeão em duas ocasiões, em 1984 e em 2007. A equipe conta com um bom time comandado pelo ídolo da torcida, Renato Portaluppi, que estava na última conquista da américa e sendo o treinador que mais venceu jogos na história da competição, com 50 vitórias. A equipe se classificou para a competição, após ser vice-campeão do Brasileirão 2023. O experiente Diego Costa é uma peça fundamental para a disputa do torneio, já que faz um bom Campeonato Gaúcho, em que o time irá disputar a final contra o Juventude-RS.

Estádio: Arena do Grêmio, Porto Alegre-BRA | Capacidade para 55 mil pessoas

Enfrentar essa equipe não é fácil, já que é preciso encarar a altitude de La Paz. O The Strongest é o atual campeão do Campeonato Boliviano. Nunca conquistou uma Libertadores, mas já venceu a liga nacional 28 vezes. Os destaques do time são o camisa 10 colombiano Michael Ortega e o atacante argentino Enrique Triverio. Sempre causando muita dificuldade dentro de casa com mais de 3.000 metros de altitude, mas fora de seu país costuma ser uma presa inofensiva.

Estádio: Estádio Hernando Siles, La Paz-BOL | Capacidade para 40 mil pessoas

O clube vai disputar o torneio pela terceira vez na história, após ser campeão do Campeonato Chileno no ano passado. A sua última participação havia sido em 2013, quando venceu o Grêmio em Porto Alegre, mas mesmo assim não avançou da fase de grupos. Após passar por uma reformulação na comissão técnica, o time chega com o comandante argentino Javier Sanguinetti e seu principal jogador é o Sebastián Sáez, que foi contratado nesta temporada e vem se destacando nos últimos anos. O Huachipato é o 10º colocado do campeonato nacional, com apenas sete pontos em cinco jogos.

Estádio: Estádio CAP, Talcahuano, Província de Concepción-CHI | Capacidade para 10 mil pessoas

Retrospecto contra o Grêmio

Estudiantes: São nove jogos, com cinco vitórias gremistas, dois empates e duas vitórias dos argentinos.

The Strongest: Nunca se enfrentaram.

Huachipato: São dois jogos, com uma vitória do time chileno e um empate.