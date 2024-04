Guia VAVEL do Brasileirão 2024: Cuiabá

O Cuiabá vem chamando a atenção com o início da nova temporada do futebol brasileiro e quer ocupar uma posição melhor no Brasileirão deste ano, olhando para uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Na última temporada, o Auriverde da Baixada conseguiu ficar em 12º lugar no Campeonato Brasileiro com um desempenho na média, com 51 pontos, sendo 14 vitórias, 9 empates e 15 derrotas, marcando ao todo 40 gols, garantindo a vaga para a Sul-Americana.

Na Copa do Brasil, caiu na primeira rodada para o São Raimundo por 4 a 3 e não teve a oportunidade de participar do campeonato continental. Entretanto, o investimento no clube tem se mostrado eficiente com as contratações realizadas e o desempenho no estadual.

Temporada até aqui

O Cuiabá tem se destacado neste início de temporada, no Campeonato Mato Grossense, ficou em segundo colocado na classificação geral, acumulando 19 pontos com 5 vitórias e 4 empates.

A boa performance levou o clube até a grande final do estadual, levando a taça por cima do União Rondonópolis por 2 a 0 no agregado.

Atualmente, na Copa Verde, o Auriverde da Baixada está na semifinal contra o Vila Nova, o jogo acontece nesta sexta-feira (17) e se vencer pode enfrentar o Paysandu na final.

Na Copa do Brasil, o time segue vivo após vencer a Portuguesa-RJ nas penalidades, melhorando o desempenho comparado ao ano passado.

Já nos continentais o Cuiabá tem apresentado uma incrível performance, garantindo um empate por 1 a 1 contra o Lanús e uma vitória sobre o Metropolitanos na Copa Sul Americana.

Contratações

O time matogrossense não economizou e trouxe um pacotão de reforços para a nova temporada, dentre os principais nomes estão Lucas Fernandes, ex-Botafogo, que chega de empréstimo do Portimonense, Bruno Alves que estava sem contrato e o vencedor do Puskás, Guilherme Madruga do Botafogo-SP. Confira a lista de jogadores que foram contratados:

Lucas Fernandes (Portimonense)

Bruno Alves (Sem contrato)

Max (Colorado Rapids)

Mateus Pasinato (América-MG)

Gabriel (Londrina)

André Luís (Jeonbuk Hyundai Motors)

Railan (Jacuipense)

Guilherme Madruga (Botafogo-SP)

(Botafogo-SP) Eliel (Ponte Preta)

Mesmo com tantas chegadas, o time de Cuiabá contou também com uma extensa lista de saídas, sendo uma delas, o técnico António Oliveira que fechou acordo com o Corinthians. Confira a seguir as saídas do Dourado:



Time base

O time base do Cuiabá deverá ser: Walter; Rikelme, Alan Empereur, Allysson (Bruno Alves), Marllon, Rallan; Clayson (Lucas Fernandes) , Lucas Mineiro (Max), Fernando Sobral, Derick Lacerda; Deyverson (Eliel)

O grande destaque do time matogrossense é o atacante Deyverson, que chegou do Palmeiras em 2022. O centroavante fez uma bela temporada em 2023 marcando 12 gols ao todo e ficando na linha de artilharia do campeonato. O atleta além de ter conquistado o coração da torcida, também se mostrou um peça fundamental para a equipe.



Jovem estrela

A grande promessa do Auriverde da Baixada é Rikelme, lateral-esquerdo de 20 anos que foi o mais jovem do clube a marcar um gol na Série A no ano passado.

O jogador já têm acumulado convocações para a seleção sub-20 e também para a seleção Pré-olímpica e recentemente têm recebido sondagens do Corinthians.

Outro jovem atleta que merece ser acompanhado é o jovem atacante Eliel, de 21 anos, recém chegado da Ponte Preta. Pela Macaca, disputou 51 partidas e teve participação em 10 gols, sendo 2 assistências e 8 gols.



O Cuiabá possui um time interessante, o clube não deve brigar contra o rebaixamento mas também não deve disputar o topo da tabela.

A provável chance é que o Dourado fique no meio da tabela para conquistar a vaga da Sul-Americana novamente, mas deve conquistar um desempenho melhor que o Brasileirão de 2023.

O estádio do Cuiabá é a Arena Pantanal, fundado em 2014 como um dos estádios sede da Copa do Mundo de 2014, tem a capacidade para 44.097 torcedores. O estádio está localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros em Cuiabá.