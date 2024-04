Em 'jogo de seis pontos', o Palmeiras recebeu, na tarde deste domingo (21), o Flamengo, no Allianz Parque, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão Betano 2024.

Em duelo tático e muito pegado, as equipes protagonizaram jogo sem fortes emoções e somaram um ponto cada com um empate em 0 a 0.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e admitiu que o alviverde não está entregando tudo que pode em meio à maratona após a conquista do tricampeonato estadual consecutivo. Para o comandante, Raphael Veiga é um dos exemplos desta "bateria baixa" e cansaço do Palmeiras.

"A culpa é minha, porque eu já deveria ter tirado ele há uns dois ou três jogos. Nós sabemos o que o Veiga pode nos dar coisas e decidir jogos. E o problema é o treinador que sempre o escala, mas ele precisa descansar. Há dois dias eu achava que ele não ia jogar, de acordo com a análise que fizemos e dor que sentia. Mas a vontade dele de jogar e nos ajudar é tanta... Eu tenho o Veiga e estamos à procura de achar um substituto à altura. O adversário tem Arrascaeta e De La Cruz. Muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores, mas deixa eu falar que eles não aguentam, estão cansados. Muitas vezes aqui nossos jogos são feitos a 50%. Precisa de frescura".

"E o Veiga não está bem, realmente, por culpa minha. Ele não devia ter jogado contra o Vitória, jogou... Muitas vezes a má forma dos nossos jogadores é responsabilidade minha. Ele já deveria ter descansado. Sorte tenho que temos um núcleo de performance espetacular e o treinador tem que colocar gente mais experiente. Estêvão está nos ajudando muito, o Luis Guilherme, Lázaro o Endrick hoje foi bem. A diferença é essa, a gente forma jogadores, e nosso adversário contrata", completou o comandante.

Questionado sobre a justiça do empate sem gols e qualidade do confronto, o português valorizou a qualidade do Flamengo e admitiu que, em sua visão, o Palmeiras teve condições de somar os três pontos.

"Queríamos muito vencer, acho que poderíamos ter vencido, mas não pode negar que do outro lado tem uma equipe competente e que nos deu dificuldades. Acho que nossa equipe se comportou bem. As pessoas vão falar que não foi um jogo bonito, mas não concordo. Tiveram chances, duas equipes com grandes jogadores e deu 0 a 0. Acho que a gente poderia ter ganho, mas do outro lado tem uma equipe com muita qualidade, e vocês viram que nosso adversário mexeu e nos deu problemas, mas demos resposta", analisou Abel.

Ainda sobre a partida, o comandante alviverde fez análise do duelo ressaltando a força defensiva do Verdão.

"Nosso adversário joga com médios. O De La Cruz... Na coletiva passada eu falei e alguns não entenderam o que eu disse. O Flamengo tem dinheiro, sim, mas falei no nível de contratações que ele tem. A gente não queria bater no muro e a gente tentou pelas pontas. Vê quantos gols foram de jogada individual, por cruzamento. O Flamengo se defende muito bem com dois blocos de 4 e com dois na frente, e fecha bem os corredores. E nós temos que usar os jogadores de fora, entrar por dentro é difícil. Não deixamos nosso adversário jogar, fizemos mais pressão. O adversário não teve o mesmo ímpeto que a gente. Há vairas maneiras de defender e atacar. Um dos cruzamentos deu gol, dois deles o goleiro saiu bem", ponderou.

Após fazerem 'jogo de seis pontos' no Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo passam a medir esforços pela Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (24), o Verdão vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle, enquanto o Mengão viaja rumo à Bolívia duelar contra o Bolívar. Ambas as partidas serão válidas pela terceira rodada da fase de grupos do torneio mais importante do continente e começam às 21h30.

Já no final de semana, alviverdes e rubro-negros voltam a pensar no Brasileirão e com direito a grandes clássicos. Pela quarta rodada da competição, o Palmeiras irá encarar o São Paulo, no MorumBIS, enquanto o Flamengo recebe o Botafogo, no Maracanã.