Palmeiras goleia Rio Branco em primeiro jogo-treino do ano

O Palmeiras goleou o Rio Branco-SP em seu primeiro compromisso de 2024. Em jogo-treino realizado na Academia de Futebol, o Verdão venceu a equipe do interior do Estado de São Paulo por 4 a 0 com gols de Luís Guilherme, Rafael Coutinho (duas vezes) e Mayke.

A atividade foi dividida em três tempos de 30 minutos. O time inicial do Verdão foi formado por Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Wendell (Sub-20); Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Wesley (Sub-16), Flaco López e Breno Lopes. O jovem Wesley se destacou nos lances individuais pela direita e o melhor momento da primeira etapa veio em um escanteio no final do trabalho: após ‘casquinha’ de Fabinho, Flaco cabeceou forte exigindo grande defesa do goleiro adversário.

A segunda escalação teve Weverton; Garcia, Naves, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Erick Belé (Sub-17); Luis Guilherme, Rony e Caio Paulista. Gómez e Luan entraram na metade da movimentação. Com essa equipe, o Alviverde se impôs diante do rival e criou boas chances, abrindo o placar na reta final, quando Luis Guilherme pressionou o goleiro, que chutou em cima do palmeirense e a bola entrou.

O último período da atividade contou com três tentos palestrinos, que entrou em campo com Marcelo Lomba; Gilberto (Sub-20), Gómez, Luan e Piquerez; Richard Ríos, Rafael Coutinho (Sub-20) e Raphael Veiga; Mayke, Bruno Rodrigues e Kidani (Sub-20). Rafael Coutinho balançou as redes duas vezes. A primeira veio com belo chute rasteiro da entrada da área. A segunda de cabeça, após o atacante Kidani fazer fila pela esquerda e cruzar na área. Por fim, Mayke marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, fechando a goleada palmeirense por 4 a 0.

O Verdão ainda terá mais dois jogos-treinos na pré-temporada. Os próximos serão no sábado (13), também na Academia, contra o Suzano (10h) e São Caetano (16h). Depois disso, o Alviverde estreia no Paulistão diante do Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), no próximo dia 21. A partida marcará o jogo de número 5000 do Palmeiras no Estado de São Paulo.