Palmeiras leva pequeno susto, mas vence Liverpool e assume liderança do grupo F na Libertadores

Na noite desta quinta-feira (11), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, o Liverpool-URU, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Semifinalista nas últimas quatro edições no torneio, o atual tri-campeão Paulista saiu atrás no placar, mas se impôs diante dos uruguaios e venceu de virada por 3 a 1, somando mais três pontos na competição.

Os gols da vitória palestrina foram marcados por Aníbal Moreno, Flaco López e Estêvão. enquanto os uruguaios balançaram as redes com Jean Rosso.

Palmeiras toma susto, mas consegue buscar o empate

Foto: Divulgação/Libertadores

O Palmeiras foi surpreendido em casa pela equipe uruguaia na primeira etapa. Logo no primeiro minuto de jogo, Murilo fez falta perigosa em Luciano Rodríguez na intermediárea. Na cobrança,o camisa 19 encheu o pé para defesa de Weverton, que deu rebote para Jean Rosso, que completou empurrando para as redes. Incialmente, o tento uruguaio havia sido anulado, mas após análise da arbitragem de vídeo, o gol foi válidado, abrindo o placar para os visitantes.

Depois disso, o Palmeiras teve muitas dificuldades para furar o bloqueio do Liverpool e contava com a individualidade de Estêvão, de 16 anos, como principal ferramenta para incomodar os visitantes. Entretanto, a úncia boa chance do alviverde no tempo normal veio com Richard Ríos, aos 14 minutos, quando o colombiano recebeu de Veiga e arriscou com força para grande intervenção de Sebastián Lentinelly.

Já nos acréscimos, Marcos Rocha cobrou 'lateio' na área e o goleiro uruguaio afastou, de soco, para escanteio. Na cobrança, Veiga levantou na cabeça de Aníbal Moreno, que subiu mais alto do que todos os marcadores e empatou o duelo no Allianz Parque.

Em seguida, Luís Guilherme fintou dois marcadores e serviu Flaco. A poucos passos da pequena área, o argentino cortou para a perna direita e finalizou sob a marcação. Na sobra, o camisa 42 arrematou novamente, mas Ignacio Rodríguez tirou em cima da linha, fechando a primeira etapa com empate em 1 a 1.

Show palmeirense

Foto: Divulgação/Libertadores

Ao contrário do que foi a primeira etapa, o segundo tempo começou sem sustos para os donos da casa, que tomavam conta das ações ofensivas do jogo. Logo aos 12 minutos, Veiga limpou a marcação na intermediária e, com pé direito, levantou para Flaco López, que desviou de forma sútil para a virada alviverde. Em seguida, Ríos e Estêvão criaram oportunidades bela beirada, mas pararam em boas intervenções de Sebastián Lentinelly.

Oito minutos depois da virada, foi a vez de brilhar a estrela de Estêvão. Pela primeira vez atuando como titular, o meia de 16 anos recebeu bom cruzamento de Veiga e, de cabeça, ampliou o placar para marcar seu primeiro gol com a camisa alviverde. Sete minutos depois, Gómez iria transformar a vitória em goleada, mas o tento anotado pelo paraguaio foi anluado por impedimento.

Destaques de Estêvão e Veiga

Foto: Divulgação/Libertadores

Pela primeira vez como titular no Palmeiras, o Cria da Academia Estêvão fez história ao se tornar o segundo jogador mais novo da história do clube a marcar em uma partida de Conmebol Libertadores. Com bons dribles e criando oportunidades, o jovem de 16 anos saiu ovacionado pelo torcedor palestrino no Allianz Parque. Já Raphael Veiga, experiente ídolo alviverde, participou ativamente da partida com três assistências para os tentos dos atuais tri-campeões estaduais.

Situação na tabela

Foto: Divulgação/Palmeiras

Com a vitória por 3 a 1 diante do Liverpool-URU, o Palmeiras alcança a marca dos quatro pontos e empata, em pontuação, com o Independiente del Valle, do Equador. Entretanto, o Verdão leva vantagem nos críterios de desempate e assume a ponta do Grupo F. As equipes são seguidas por San Lorenzo e Liverpool, respectivamente, com um ponto cada.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Libertadores

Com o final do Paulistão, o Palmeiras passa a pensar em um novo compromisso para a temporada. Neste domingo (14), o atual bi-campeão brasileiro vai ao Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, para medir forças diante do Vitória, pela primeira rodada do Brasileirão 2024. Enquanto isso, o Liverpool volta a campo na segunda-feira (15), diante do Montevideo Wanderes, pelo Apertura do Campeonato Uruguaio.

Pela Conmebol Libertadores, as equipes voltam a campo apenas daqui a duas semanas. No dia 23 (terça-feira), os uruguaios recebem o San Lorenzo em casa, enquanto o Alviverde vai ao Equador enfrentar o Independiente del Valle e a altitude na quarta-feira (24). Ambos os confrontos serão válidos pela terceira rodada do torneio continental.