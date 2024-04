Na noite desta quarta-feira (17), o Palmeiras recebeu, na Arena Barueri, o Internacional, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão Betano 2024. Diante de um modesto público de pouco mais de 13 mil torcedores, as equipes protagonizaram jogo morno, abaixo das expectativas e, com gol de Wesley, o Colorado faturou os três pontos fora de casa e venceu os comandados de Abel Ferreira por 1 a 0.

Inter sai na frente

Foto: Divulgação/Brasileirão

Palmeiras e Internacional protagonizaram um primeiro tempo abaixo do esperado na Arena Barueri. Sem grandes emoções e oportunidades, as equipes fizeram jogo morno até os 19 minutos, quando Wesley foi derrubado de maneira imprudente por Gustavo Gómez na área e a arbitragem assinalou pênalti para o Colorado. Na cobrança, Borré tentou tirar de Weverton e isolou, mandando a bola muito longe do gol.

O Verdão conseguiu reagir aos 27, quando Endrick deu chapéu no meio-campo, passou por mais um marcador e acionou Lázaro, que encontrou Veiga em boas condições para arrematar. O camisa 23 encheu o pé e estufou as redes, mas pelo lado de fora.

O duelo só voltaria a ter uma boa oportunidade aos 44, quando Borré aproveitou bobeada de Piquerez, desarmou o uruguaio e serviu Wesley, que bateu cruzado para abrir o placar em Barueri com a Lei do Ex. Pouco depois, os visitantes ainda levaram perigo com Borré, que recebeu bom cruzamento sozinho na área e, de cabeça, tirou tinta da trave palestrina.

Segundo tempo

Foto: Divulgação/Palmeiras

Em desvantagem no placar, o Palmeiras voltou do intervalo com atitude diferente e passou a ter comportamento mais ofensivo e dinâmico na Arena Barueri. Até os 15, Aníbal Moreno, López e Endrick desperdiçaram oportunidades. Depois disso, o Verdão passou a ter dificuldades de furar o bloqueio Colorado.

Precisando demonstrar poder de reação e buscar o empate, o técnico Abel Ferreira promoveu as entradas de Rony, Gabriel Menino, Marcos Rocha, Estêvão e a estreia de Rômulo, adquirido junto ao Novorizontino por cerca de seis milhões de reais. No entanto, as cinco novidades alviverdes também não foram capazes de evitar a primeira derrota palestrina como mandante na temporada 2024, fechando o duelo com vitória da equipe gaúcha por 1 a 0 em Barueri.

E a tabela?

Ainda na segunda rodada, a tabela do Brasileirão Betano 2024 segue muito abarrotada. Com a vitória na noite desta quarta-feira (17), o Internacional alcança os seis pontos, com 100% de aproveitamento no torneio. Já o Palmeiras, que perdeu sua primeira partida como mandante em 2024, segue com os três pontos conquistados no último domingo (14), no triunfo diante do Vitória, no Barradão.

Próximos compromissos

Foto: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras volta a campo neste domingo (21), às 16h, diante do Flamengo, no Allianz Parque. Já o Internacional, também no dia 21, ao mesmo horário, visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba. Ambas as partidas serão válidas pela terceira rodada do Brasileirão Betano 2024.