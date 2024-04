Pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro empatou em 0 a 0 com o Unión La Calera, do Chile, nesta terça-feira (23). Com três empates, soma três pontos na tabela do Grupo B da competição. Com o resultado, o time mineiro ocupa a terceira colocação do grupo B, com três empates e três pontos.

Chances perdidas

Após o jogo, Moisés Moura, que deu entrevista substituindo o técnico Fernando Seabra que não possui a licença necessária para assinar como treinador em jogos internacionais, falou sobre as chances perdidas na primeira etapa e o impacto disso durante a partida:

"A gente sabe que é uma competição diferente e naturalmente tem um peso maior, às vezes, para o adversário, que ainda tinha condições de classificação. Então, é completamente diferente a mudança para o jogo. Creio eu que se a gente tivesse aproveitado melhor as oportunidades na primeira parte o jogo mudaria, e, de repente, a gente não estaria falando da questão do jogo em si. Porque ia fazer com que a equipe deles se abrisse um pouco mais, teria que buscar um pouco mais o gol", disse Moura.

Desgaste físico

Para esta partida, o time recebeu cinco mudanças no time titular: Zé Ivaldo, Gasolina, Cifuentes, Vital e Barreal entraram e Neris, William, Lucas Silva, Ramiro e Arthur Gomes foram para o banco de reservas. Com isso, o auxiliar técnico do Cruzeiro, comentou sobre o desgaste da equipe.

"A gente sabe da dificuldade da questão das viagens, estamos jogando de três em três dias, o desgaste é grande e a gente sabe que isso não tem que servir de desculpa, mas infelizmente é o que acontece. Então, agora já é pensar no próximo jogo contra o Vitória, recuperar os atletas para poder fazer uma grande partida no domingo", disse Moisés.

Grandeza do Cruzeiro

Mesmo com o mau resultado da equipe, diante do La Calera, vice-lanterna do campeonato chileno, Moisés ressaltou o tamanho do clube.

"A gente sabe que o futebol hoje em dia você não pode menosprezar adversário nenhum, a gente sabe disso e eu acho que é dessa forma que a gente vai. Mas a questão da grandeza do Cruzeiro, isso aí é inquestionável, a gente sabe da grandeza do clube e aqui todo mundo pensa grande".

Próximo confronto

No próximo domingo (28), o Cruzeiro recebe o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão, às 16h. Moisés Moura lamentou o empate e ressaltou o foco no próximo compromisso.

"É lógico que a gente sabe que às vezes o resultado não vem como a gente quer, a gente veio aqui atrás da vitória, isso mostra a grandeza do clube, mas às vezes o resultado não vem. Existe a questão das viagens, que realmente desgasta muito, inclusive hoje, tivemos vários jogadores que precisaram um pouco mais de descanso pelas viagens e já pensando no jogo de domingo. Então, agora é virar a chave, já voltar, recuperar os atletas para o próximo jogo", completou Moura.