Cruzeiro vence Botafogo de virada na estreia pelo Brasileirão 2024

Em duelo válido pela 1ª rodada do Brasileirão 2024 neste domingo (14), o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3 a 2 de virada. Lucas Silva, Rafa Silva e Rafael Papagaio foram os autores dos gols da Raposa, enquanto Tiquinho Soares e Danilo Barbosa marcaram para o alvinegro carioca.

Botafogo teve muita dificuldade mesmo abrindo o placar rapidamente

A etapa inicial ficou marcada por muita intensidade e chances de ambas equipes com um Cruzeiro mais propositivo, mas o Botafogo conseguiu ser eficiente em sua primeira oportunidade para abrir o placar com apenas três minutos de jogo.

Em contragolpe de velocidade, Tiquinho Soares recebeu passe de Júnior Santos e apenas empurrou a bola para o fundo das redes. O Botafogo seguiu apostando na velocidade de Jeffinho nas transições, enquanto o Cruzeiro buscou mais a posse de bola para melhorar a criação.

Na sequência do primeiro tempo, a equipe comandada por Fernando Seabra conseguiu dominar as ações e logo buscou o empate. Lucas Silva apareceu na grande área e arriscou um belo chute sem chances de defesa para Gatito Fernández, buscando o empate.

Antes do intervalo, o Cruzeiro chegou a buscar a virada com Arthur Gomes balançando as redes em falha na defesa alvinegra, mas o VAR detectou toque de mão do atacante dentro da área e anulou.

Cruzeiro mais dominante no segundo tempo

No segundo tempo, o Botafogo chegou a construir duas chances de real perigo com poucos minutos, mas o Cruzeiro foi responsável por manter o controle da partida e criou diversas chances em finalizações até conseguir virar a partida.

Aos 20', Matheus Pereira tentou aproveitar lançamento dentro da grande área, mas no bate-rebate, Rafa Silva conseguiu mandar a bola para o fundo da rede.

Enquanto isso, o Botafogo se complicou ainda mais sem a presença de Alexander Barboza, que permaneceu no campo apenas por cinco minutos e foi expulso por entrada dura em cima de Matheus Pereira com cartão vermelho direto. No entanto, o alvinegro conseguiu reagir mesmo com um a menos.

Sem apresentar criação em alto nível, o alvinegro aproveitou o "relaxamento" do Cruzeiro e buscou o empate na bola parada aos 40' com Hugo cruxando para Danilo Barbosa. Porém, nos acréscimos, Rafael Papagaio recebeu bola na área e venceu disputa com Lucas Halter para garantir a vitória celeste.

Sequência

As duas equipes voltam a campo para a 2ª rodada do Brasileirão neste meio de semana. O Cruzeiro encara o Fortaleza na Arena Castelão nesta quarta-feira (20h), enquanto o Botafogo recebe o Atlético-GO na quinta-feira (21h30).