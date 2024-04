Chegou o tão esperado camisa 10. Foi dessa maneira que o Boa Esporte anunciou um de seus principais reforços para a disputa do Módulo2. Mineiro de Itabira, cria do Galo e com passagens por outros gigantes do futebol brasileiro, Renan Oliveira já foi apresentado oficialmente.

Carinho não faltou na chegada do meia. Depois de defender a Portuguesa Santista na Copa do Brasil e também na A2 do Paulistão, batendo na trave pelo acesso, Renan Oliveira chega empolgado ao novo desafio.

“Não tem como ser diferente. O clube foi me buscar e mostrou que queria contar mesmo comigo, me apresentou um projeto muito bom então ficou fácil de decidir. Agora só tenho que retribuir em campo, é trabalhar muito e correr atrás dos objetivos”, afirmou o jogador, multicampeão na carreira.

O Boa Esporte e seu mais novo camisa 10 não escondem qual o objetivo principal. O foco é total no acesso para fazer o clube disputar o Campeonato Mineiro 2025. Renan Oliveira traça suas estratégias.

“A diretoria junto com a comissão vem montando um elenco muito bom, forte. E tem que ser assim para buscar esse acesso. Sabemos que a competição é muito equilibrada e tem muita gente querendo subir. Vamos dar a vida e fazer de tudo para conquistar esse acesso para o Boa”, finalizou o meia, que no estado defendeu também o América Mineiro, onde foi campeão brasileiro da Série B, em 2017.