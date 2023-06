Wesley Soares vibra com classificação e pede foco para a sequência do Módulo II do Mineiro

Com a vitória sobre o Uberlândia por 1×0, no último sábado (17), o Boa Esporte finalizou a primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro com 19 pontos, na quarta colocação, e garantiu uma vaga no hexagonal final da competição.

Presente em 10 dos 11 jogos da equipe na competição, o volante Wesley Soares elogiou o trabalho que vem sendo feito no clube.

“Muito feliz com a classificação. Atingimos o primeiro objetivo e agora vamos em busca de mais. Nossa meta é o acesso e vamos lutar por ele até o final”, revelou.

Além do Boa Esporte, URT, Itabirito, Betim, Uberlândia e Aymorés também avançaram ao Hexagonal. O primeiro desafio do Boa Esporte na próxima fase será contra o Itabirito, no sábado (24), às 14h30, fora de casa.

“Precisamos manter o foco e continuar com esse desempenho que estamos apresentando. Temos um grupo bastante qualificado e que sabe o que quer. Estamos motivados para dar essa alegria ao torcedor que merece ver o clube jogando a elite do futebol mineiro”, finalizou Wesley Soares.