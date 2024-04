Nesta quarta-feira (24), o Flamengo não resistiu à altitude de La Paz e foi derrotado para o Bolivar fora de casa por 2 a 1, em confronto realizado pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, no estádio Hernando Siles.

Os gols da partida foram marcados pelos brasileiros Chico da Costa e Bruno Silva para o time boliviano, enquanto Matías Viña descontou para os rubro-negros.

Com o resultado, o Flamengo se manteve na vice-liderança do Grupo E nos quatro pontos somados em três partidas, incluindo uma vitória, um empate e uma derrota.

Dessa forma, o time rubro-negro também conheceu sua primeira derrota na temporada sob o comando do técnico Tite, após 14 jogos de invencibilidade em 2024, somando todas as competições.

Por outro lado, o Bolivar manteve os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores e disparou cada vez mais na liderança da chave com nove pontos conquistados.

Mesmo atuando em casa, o Bolivar começou melhor e abriu o placar logo com um minuto de jogo, com o brasileiro Chico da Costa, que recebeu cruzamento da direita, subiu mais que Fabrício Bruno para desviar de cabeça, sem chances de defesa para o goleiro Rossi.

Três minutos depois, o Flamengo não sentiu o golpe e chegou ao empate com o lateral-esquerdo Matías Viña, que fez grande jogada individual, driblou o marcador e o uruguaio tocou na saída de Carlos Lampe para deixar tudo igual, 1 a 1.

Após o gol sofrido, o Bolivar continuou melhor e pressionou novamente aos 25 minutos, com Patito Rodríguez, que recebeu passe na área e finalizou para a grande defesa de Rossi, que evitou o segundo tento dos bolivianos.

No entanto, o Flamengo quase chegou a virada aos 38 minutos, com Bruno Henrique, que aproveitou cruzamento de Viña pela esquerda, mas o camisa 27 rubro-negro cabeceou totalmente errado, com a bola indo para fora e o atacante acabou se chocando com a trave.

Na volta para a segunda etapa, o Bolivar se manteve superior e logo aos cinco minutos, em novo cruzamento feito na área, Bruno Sávio cabeceou no cantinho e marcou, mas o lance foi anulado por falta do atacante em Viña.

Após o gol anulado, o atacante brasileiro ainda teve mais uma chance para os mandantes, que cabeceou com liberdade, mas a bola subiu demais e foi por cima do gol de Rossi.

Logo depois, o Bolivar arriscou novamente e dessa vez com Francisco da Costa, que avançou pela esquerda num chute cruzado, que acabou indo para fora, tirando tinta da trave rubro-negra.

De tanto insistir, os bolivianos pularam de novo na frente do marcador aos 16 minutos e dessa vez com Bruno Savio, que recebeu na ponta esquerda e acertou um lindo chute na área para desempatar novamente o duelo.

Antes do apito final, o técnico Tite ainda colocou os jovens Matheus Gonçalves e Lorran, que entraram sob confiança e levaram certo perigo ao gol de Lampe, mas nada que alterasse o placar da partida no Hernando Siles.

Próximos compromissos

Para voltar a vencer na temporada, o Flamengo entra em campo novamente no próximo domingo (28) e o próximo desafio será no clássico contra o Botafogo, às 11h (horário de Brasília), em confronto realizado pela quarta rodada do Brasileirão, no Estádio do Maracanã.

Por outro lado, o Bolivar só retorna a campo apenas no dia 8 de maio, numa quinta-feira diante do Millonarios, através da antepenúltima rodada da fase de grupos da Libertadores, após eliminação nas quartas de final do Campeonato Boliviano.