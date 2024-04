Otávio celebra marca de 100 jogos pelo Atlético Mineiro e projeta duelo com Cuiabá

Se preparando para a quarta rodada do Brasileirão, o Galo vem de bons resultados recentes. Venceu em casa o Peñarol pela Libertadores embalado por um triunfo arrasador no grande clássico de Minas Gerais. O 3 a 0 contra o Cruzeiro marcou justamente o jogo 100 de uma das principais peças do Atlético Mineiro.

Otávio celebrou a marca jogando os 90 minutos do clássico. Em boa fase, o meio-campista fez questão de comemorar o centésimo jogo. O Galo, seu terceiro clube na carreira, é mais um onde alcança o feito. Cria do Athletico Paranaense, por lá fez 172 partidas. E antes de desembarcar em Belo Horizonte, acumulou 130 compromissos no Bordeaux, da França.

“É uma honra poder defender o manto do Galo, eu sempre falo isso e sempre faço questão de ressaltar. Sei da história do clube, das conquistas e fazer parte disso podendo construir mais feitos é sensacional. Vamos seguir trabalhando por coisas grandes”, afirmou o meio-campista, tricampeão mineiro e campeão da Supercopa.

A preparação do Galo é para enfrentar neste sábado, fora de casa, a equipe do Cuiabá. Otávio acredita em mais um jogo complicado. “Sabemos que temos pouco tempo entre uma competição e outra, então temos que focar ao máximo até o sábado. Todos sabem que é um adversário forte, jogo difícil. Vamos trabalhar para buscar mais um resultado positivo para a gente”, finalizou.