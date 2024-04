Gerdau Minas elimina Osasco e é finalista da Superliga Feminina

Gerdau Minas e Osasco protagonizaram um dos melhores jogos da Superliga Feminina 2023/24 na última sexta-feira (12). No segundo jogo da série melhor de três da semifinal do torneio, as mineiras repetiram o placar do primeiro jogo e venceram por 3 sets a 1 (25x23; 25x18; 15x25; 37x35).

na segunda-feira (8), o Gerdau Minas havia vencido o Osasco no primeiro jogo da série, também por 3 sets a 1, e calou o Liberatti em sua capacidade máxima.

Agora, o Gerdau Minas enfrenta o Dentil Praia Clube na decisão da Superliga Feminina. A partida ocorre em Recife- PE no domingo (21). O horário ainda será definido, mas provavelmente o confronto deve acontecer de manhã.

Gerdau Minas finalista

O jogo começou tenso tal qual uma semifinal de Superliga. Ambas as equipes trocaram pontos em belos rallys. As parciais mantiveram-se equilibradas até o final do set, quando o Osasco abriu vantagem e chegou a ter um 21x23 no placar. A instabilidade osasquense permitiu a virada do Minas, que saiu marcou quatro pontos consecutivos e fez a Arena UniBH vir abaixo com uma vitória por 25x23.

No segundo set, o Minas voltou mais agressivo e confiante. Dominou a parcial do início ao fim e abriu 7 pontos de vantagem (23x16). Como consequência, as mineiras fecharam o placar e abriram vantagem de 2 sets a 0 sob o adversário, que se viu praticamente eliminado do torneio.

A terceira parcial foi completamente diferente do que aconteceu no jogo até então. Praticamente eliminado, o Osasco precisou jogar tudo que não havia jogado até então. E jogou. Somado a isso, o Minas abaixou a guarda e fez uma péssima parcial.

O quarto set fica marcado na história da Superliga. Mais uma vez, assim como no jogo de ida, o Osasco abriu quatro pontos de vantagem na parcial (10x6) e levou a virada. No entanto, diferentemente do enredo da última segunda-feira, as osasquenses não abaixaram a guarda e caíram de cabeça erguida. Em um belo final de set, os times protagonizaram lances de tirar o fôlego e trocaram, por quase cinte minutos, oportunidades para vencer na partida. No final, Thaísa bloqueou Tifanny e colocou o Minas em mais uma final da Superliga.

Destaque para as centrais mineiras, Thaísa e Júlia Kuddies, que fizeram um jogo acima da média. Inclusive, muito da sobrevida do Minas na parcial passou pela china e bloqueios de Júlia.

Thaísa foi eleita a melhor jogadora da partida. Kisy (23) e Tifanny (22) foram as maiores pontuadoras do confronto.

Confusão Pós-Jogo

Ao final da partida, uma confusão generalizada entre a comissão técnica de Osasco e o árbitro de vídeo chamou a atenção no ginásio.

A comissão técnica do time paulista teria discordado de algumas decisões do vídeo check ao decorrer do jogo e, com o apito final, foram até a mesa de arbitragem tirar satisfação.

A briga teria iniciado em discussão, mas evoluiu até uma troca de socos entre os seguranças da Arena UniBH e os membros da CT. Torcedores do Minas também ameaçaram o técnico Luizomar de Moura em sua saída de quadra.

A Polícia Militar foi acionada e uma unidade foi deslocada até o local.

Apesar da confusão, as jogadoras e membros da Comissão de Osasco saíram tranquilamente do ginásio.