Embalado pela vitória diante do Cruzeiro no último fim de semana, o Atlético-MG volta as suas atenções para a Libertadores. Logo mais, às 21h, o time brasileiro recebe o Peñarol-URU na Arena MRV, em jogo válido pela terceira rodada da competição.

Invicto sob o comando de Gabriel Milito, o Galo é uma das três equipes que conquistaram duas vitórias em dois jogos no torneio, ao lado de River Plate e Bolívar. Líder do Grupo G, a equipe busca hoje consolidar o primeiro lugar e abrir seis pontos de distância do adversário uruguaio.

O Peñarol-URU, por sua vez, vem de uma série de cinco triunfos seguidos, sendo quatro pelo Campeonato Uruguaio e um pela Libertadores, quando goleou o Caracas/VEN por 5 a 0.

A equipe, comandada por Diego Aguirre, tem apenas três derrotas em 2024 e está invicta no Campeonato Uruguaio, liderando a competição com 25 pontos, quatro a mais que o segundo colocado.

Assim como na competição nacional, os uruguaios tem a melhor defesa do Grupo G, com apenas um gol sofrido e, fora de casa, querem manter o bom desempenho defensivo para pontuar.

Em competições oficiais, essa será a terceira vez que Atlético-MG e Peñarol-URU se enfrentam. As outras duas oportunidades que os times duelaram foi em 2000, pela extinta Copa Mercosul.

Na ocasião, os dois times também jogaram pela fase de grupos e, no Mineirão, o alvinegro levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols marcados por Célio Silva e Guilherme pelo Galo e José Franco descontando para os uruguaios.

No returno, o lendário estádio Centenário foi palco do segundo encontro entre as duas equipes. O confronto terminou empatado por 2 a 2, com dois gols marcados por André Neles pelo lado atleticano e Luis Romero pelo lado do Peñarol-URU.

O duelo entre as duas equipes também foi marcado pelo jogo festivo em 2008, quando o Galo comemorou o centenário. No dia 25 de março, o amistoso no Mineirão terminou empatado em 1 a 1.

Histórico alvinegro contra uruguaios

O Atlético-MG volta a enfrentar uma equipe do Uruguai depois de cinco anos. Ao todo, foram 10 jogos contra equipes uruguaias em competições oficiais, com quatro vitórias atleticanas, três empates e três derrotas.

O primeiro duelo contra times do Uruguai foi em 2000, pela fase de grupos da Libertadores. No Grupo 8, o Galo encarou o Bella Vista e venceu no Mineirão por 2 a 1. Na volta, os uruguaios se vingaram e levaram a melhor por 1 a 0.

Após o confronto contra o Peñarol na Mercosul, o Galo voltou ao país sul-americano 19 anos depois em três oportunidades. Na fase pré da Libertadores, o alvinegro enfrentou o Danubio e o Defensor, vencendo dois jogos e empatando outros dois.

Já na fase de grupos, o adversário foi o Nacional-URU, e o time atleticano perdeu as duas partidas por 1 a 0, resultados que foram determinantes para a eliminação precoce da equipe na competição.

Uruguaios buscam fim de incômodo jejum

Pentacampeão da Libertadores, o Peñarol-URU não sabe o que é passar da fase de grupos desde 2011, ano em que chegou à final da competição pela última vez. De lá pra cá, foram nove participações, e em todas a equipe não avançou de fase.

Uma das principais esperanças para o clube quebrar esse incômodo tabu está no banco de reservas. Campeão da competição como jogador em 1987 e autor do gol da conquista do pentacampeonato, Diego Aguirre foi o treinador do clube em 2011 e, 13 anos depois, voltou ao comando da equipe uruguaia.

O uruguaio teve uma passagem discreta pelo Atlético-MG em 2016. O trabalho durou cinco meses e, durante esse período, foi vice-campeão mineiro e levou o alvinegro até as quartas de final da Libertadores.

Galo pode ter mudanças na zaga e no meio

Desde que assumiu o comando do elenco atleticano, o técnico Gabriel Milito não repetiu a escalação em nenhuma partida. Para logo mais, o alvinegro pode ter novidades na formação inicial.

Na defesa, Bruno Fuchs voltou a ter condições de jogo e tem chances de pintar entre os titulares. Com isso, Battaglia, que jogou no último fim de semana como zagueiro, deve voltar ao meio de campo.

Com isso, Otávio e Alan Franco disputam a vaga para atuar ao lado do argentino no meio. Zaracho e Scarpa tem chances de seguirem entre os 11 iniciais, assim como Paulinho e Hulk na frente.

Até aqui, apenas quatro jogadores estiveram em todos os jogos sob o comando de Milito entre os titulares: o goleiro Éverson, o lateral direito Saravia e os atacantes Paulinho e Hulk.

Provável escalação: Everson; Saravia, Jemerson, Battaglia (Fuchs) Guilherme Arana; Otávio (Battaglia), Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

Com mudanças pontuais, Aguirre mantém time base

Desfalcado de jogadores como o lateral direito Camilo Mayada e do meia Javier Cabrera, o Peñarol chega a Belo Horizonte com poucas alterações em relação ao time que venceu o Boston River pelo Campeonato Uruguaio.

Na defesa, Byron Castillo, que entrou durante o segundo tempo na última partida, é o favorito a assumir a titularidade do lado direito. No meio, Sosa pode ganhar uma oportunidade entre os 11 iniciais.

Provável escalação: De Amores, Byron Castillo, Mendez, Rodriguez e Olivera; Sosa; Garcia, Ramirez e Fernández; Sequeira e Silvera.

Arbitragem

Árbitro: Andres Rojas (Colômbia);

Assistente 1: Alexander Guzman (Colômbia);

Assistente 2: Jhon Gallego (Colômbia);

VAR: Carlos Orbe (Equador).