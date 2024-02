Na noite desta quinta-feira (08), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro Módulo I, o Galo voltou a vencer após revés no dérbi contra o Cruzeiro. No placar de 2 a 0 contra o Athletic, Hulk marcou ambos os gols.

Primeiro tempo: grandes chances e lances polêmicos

O jogo começou movimentado, com boas ações ofensivas de ambas equipes, o Atlético com mais posse de bola, porém com dificuldades de efetuar o passe no último setor do campo. Enquanto o Athletic teve as melhores oportunidades do primeiro tempo, mas não conseguiu transformá-las em bola na rede.

Aos 26 minutos, o clube que virou SAF em 2022, teve a principal chance da primeira etapa. Através de uma tabela com Daniel Amorim, Wallisson invadiu a área e cruzou em direção ao meio, o que fez com a zaga atleticana fosse obrigada a rebater; sem Éverson embaixo das traves, Otávio bloqueou o chute de Robert Santos em cima da linha, evitando assim, que a equipe do interior de Minas abrisse o placar.

O lance que poderia mudar o rumo do jogo ocorreu já nos acréscimos. Wallisson, camisa 8 do Athletic, foi expulso na decisão de campo de Vinícius Gomes do Amaral, porém o árbitro, após revisão do VAR, mudou a cor do cartão para amarelo. Mudança essa, possivelmente influenciada pela semelhança do lance que havia ocorrido três minutos antes. Jemerson interrompeu o contra-ataque do Esquadrão de Aço com um carrinho por trás e recebeu apenas o cartão amarelo.

Sempre ele

O segundo tempo começou diferente do primeiro. Em um jogo mais estudado e com menos movimentações ofensivas, ambas as equipes pareciam estar satisfeitas com o empate.

Ao decorrer da etapa, o Athletic foi protagonizando as chances mais claras da partida, assim como no início; Após tantas oportunidades desperdiçadas, o super-herói atleticano roubou a cena. Na marca dos 33 minutos, o atacante invadiu a grande área e foi tocado, originando o pênalti para a equipe alvinegra. Em batida rasteira no canto esquerdo do goleiro, o próprio Hulk abriu o placar da partida.

Minutos depois, nos acréscimos, em falta frontal, Hulk fez uma pintura a longa distância, a qual vindo dele, estamos acostumados a ver. Numa batida por fora da barreira, o craque colocou a bola na costura da rede, não dando chances pro goleiro adversário. Cravando o placar de 2 a 0.

Classificação

Com a vitória, o Galo volta a brigar pela liderança do grupo B. O tropeço do líder Villa Nova, fez com que a diferença que era de 3 pontos no início da rodada, diminuísse para 1.

Já o Athletic briga para se manter na segunda colocação do grupo C, visto que o primeiro colocado América-MG, é dono da melhor campanha do campeonato, com 83% de aproveitamento.

Próximos Jogos

O Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira (14) para enfrentar a Tombense. A partida será na Arena MRV e está marcada para às 20h.

O Athletic visita o Villa Nova, também na próxima quarta-feira (14), às 20h30.