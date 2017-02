Jogo Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo online pela Copa da Primeira Liga 2017

INCIDENCIAS: Jogo disputado pela primeira rodada da Copa da Primeira Liga 2017, no Mineirão, às 19h30 do dia 1º de fevereiro.

Torcedor (a), Galo e Cruzeiro fazem seu primeiro clássico de 2017 nesta quarta, e você vai poder acompanhar o duelo lance a lance pela VAVEL Brasil! Até logo, ou melhor, até quando nossa equipe entrar em campo para fazer a transmissão.

Quem comanda o apito no clássico é o árbitro Wanderson Alves de Souza, auxiliado por Luiz Antônio Barbosa e Felipe Alan de Oliveira. Todo o trio é do próprio estado.

VAI LOTAR?

Uma parcial divulgada no fim dessa terça-feira (31) quantificou os ingressos já garantidos pelos torcedores para o jogo.



Cruzeirenses: 18.012 ingressos

Atleticanos: 18.516 ingressos



Isso dá um total de 36.528 ingressos já comercializados, novo recorde de público do futebol brasileiro em 2017.

ENCERRAR A SEQUÊNCIA DA RAPOSA, GALO?



O Atlético não vence o Cruzeiro desde o Campeonato Mineiro de 2015, quando bateu o time celeste por 2 a 1 na semifinal do Estadual. Depois disso, foram três vitórias da Raposa e dois empates.



Atlético 1 x 3 Cruzeiro (6ª rodada do Brasileirão de 2015)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (2ª rodada do Brasileirão de 2015)

Atlético 0 x 1 Cruzeiro (9ª rodada do Campenato Mineiro de 2016)

Atlético 2 x 3 Cruzeiro (7ª rodada do Brasileirão de 2016)

Cruzeiro 1 x 1 Atlético (26ª rodada do Brasileirão de 2016)



Foto: Reprodução/Minas Arena

Vai ao Mineirão? Então fique esperto quanto à divisão das rotas. Torcedores cruzeirenses terão acesso pela Avenida Presidente Carlos Luz. Já dentro do Gigante, entram pelos portões B, C e D.



No caso dos atleticanos, a via de acesso ao Mineirão é pela Avenida Abrahão Caram, com entrada nos portões A, E e F.

"Se serviu o chapéu para alguém..."

"Quando eu fiz a avaliação sobre o jogo, logicamente eu estava fazendo uma avaliação sobre o jogo do Cruzeiro. Não citei o nome do Atlético. Quando eu quiser falar sobre o Atlético, eu vou falar 'Atlético'. Se serviu o chapéu para alguém, não é problema nosso", disse Mano Menezes, em estrevista ao Superesportes.

"DECLARAÇÃO INFELIZ"

"A gente recebe normal. Ele [Mano] deu uma declaração infeliz, que todo mundo viu que foi pênalti. A gente deixa de lado. Estamos focados no que temos que fazer. Sabemos da força do nosso elenco e que vai ser um grande jogo. É uma opinião dele, mas a gente está focado no trabalho que a gente tem que desempenhar", comentou o zagueiro atleticano Gabriel.

CLIMA DE CLÁSSICO!

O duelo entro os mineiros "começou" no último domingo. Logo depois da vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova, pelo Estadual, Mano enalteceu o triunfo celeste, considerando-o como uma "vitória limpa". "O gol foi natural, certinho, não teve pênalti duvidoso, nada", disse o comandante da Raposa, em alusão à penalidade máxima que levou o Galo a uma vitória por 1 a 0 sobre o América-TO, um dia antes.

Dois gaúchos, muito elogiados pelas táticas de seus times, comandando equipes mineiras e rivais. Quem leva a melhor no primeiro clássico do ano?

Mano Menezes, que já teve passagens por inúmeros clubes no país e ainda pela Seleção Brasileira, comanda a Raposa desde julho do ano passado. Já Róger Machado teve bastante projeção com um trabalho à frente do time do Grêmio e se juntou ao clube alvinegro para esta temporada. Ele é um dos treinadores considerados da nova geração no país.

DUELO GAÚCHO EM MINAS?

Na beira do campo, os treinadores de Cruzeiro e Atlético vão travar um confronto à parte. Dois dos técnicos mais bem repercutidos no futebol brasileiro atualmente, eles têm bagagens e experiências diferentes.

Dois anos após ser vendido, Lucas Silva retorna ao Cruzeiro por empréstimo junto ao Real Madrid

REFORÇOS FORA!

Os dois principais reforços de Cruzeiro e Atlético não estarão em campo. Pela Raposa, Thiago Neves ainda não foi regularizado e inscrito no BID, tendo vindo dos Emirados Árabes. Já no caso do Galo, Elias foi a grande contratação, e desembarcou em Belo Horizonte nessa terça-feira (31).

Grandes reforços do Galo e da Raposa para 2017 não vão atuar no primeiro clássico do ano (Fotos: Washington Alves/Light Press Cruzeiro e Reprodução/Twitter)

Pelos lados da Toca da Raposa, as baixas por lesão ficam por conta do goleiro Fábio, do zagueiro Dedé e do atacante Judivan. Os dois primeiros têm uma previsão mais rápida de retorno que o atacante. Outro caso, Alisson chegou a sentir um incômodo contra o Villa Nova, na estreia do Mineiro, mas não preocupa e já treina normalmente com o grupo.

O goleiro Victor, que está se recuperando de uma cirurgia no ombro, também é desfalque certo do Galo. Para o lugar de Fred, Lucas Pratto assume a posição.

Fred e Robinho estão fora do clássico (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

BAIXA!

O Atlético tem desfalques importantíssimos para o duelo. Robinho sofreu uma fratura na coluna no Jogo da Amizade, quando defendia o Brasil contra a Colômbia. O atacante Fred foi expulso na partida entre Fluminense e Atlético-PR, ainda pela Primeira Liga do ano passado, quando vestia a camisa tricolor, e cumpre suspensão.

Atual capitão do Cruzeiro no lugar do goleiro Fábio, Henrique já participou de 26 clássicos. Seu retrospecto conta com 11 vitórias, sete empates e oito derrotas diante do time alvinegro.

"O clássico é um jogo gostoso de se jogar. Sabemos da importância. A gente fala que é jogo diferente, porque move muita coisa", disse Henrique.

REI DOS CLÁSSICOS?

Dentre os jogadores que vão defender as camisas celeste e alvinegra pela Primeira Liga, o volante Henrique é o de maior bagagem no retrospecto contra o rival.

E AÍ, GABRIEL?

“Estamos no início da temporada ainda, mas é um clássico e a gente não quer saber se é começo ou final de temporada. Clássico é sempre um jogo sempre especial, estamos muito mobilizados e concentrados, vai ser um grande jogo, e vamos nos preparar muito bem para conseguir a vitória”, comentou o zagueiro alvinegro.

Se pode ter estreia no Cruzeiro de jogadores que nunca disputaram um clássico, no Galo também. O zagueiro Felipe Santana chegou ao time alvinegro em dezembro de 2016 e pode enfrentar a Raposa pela primeira vez.

RELACIONADOS DO GALO!



Goleiros: Uilson e Giovanni

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Patric

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Jesiel

Volantes: Rafael Carioca, Yago, Ralph

Meias: Cazares, Otero, Maicosuel e Carlos Eduardo

Atacantes: Lucas Pratto, Clayton, Rafael Moura, Carlos e Hyuri

"Clássico no começo do campeonato para medir forças. Time está bem confiante. Clássico muda bastante a história, uma vitória dá uma moral muito grande pra gente. Esperamos fazer um excelente jogo e um grande espetáculo para a torcida do Cruzeiro", avaliou Ezequiel.

O zagueiro Caicedo, o lateral Diogo Barbosa e o volante Hudson, reforços da Raposa para este ano, foram relacionados. Podem pintar no duelo! Além deles, outro jogador que tem a chance de fazer sua estreia em clássicos é o lateral Ezequiel.

RELACIONADOS DO CRUZEIRO!



Goleiros: Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Mayke

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Manoel

Volantes: Ariel Cabral, Henrique, Hudson e Lucas Romero

Meias: Arrascaeta, Elber, Rafinha e Robinho

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sobis e Ramón Ábila

Alisson e Fábio, pelo Cruzeiro; Leonardo Silva e Victor, pelo Galo. Esses jogadores estavam em 2013, na reinauguração, mas nem todos vão estar novamente nesta quarta. Fábio e Victor são desfalques por lesão. Já Leo Silva acabou de se recuperar de uma ruptura no tendão, foi relacionado, e é uma possibilidade. O caso mais concreto é de Alisson, que está pronto para jogar.

Você se lembra?

A última vez que o Mineirão recebeu as duas torcidas foi em sua reinauguração, no dia 3 de fevereiro de 2013, depois de ser reformado para a Copa do Mundo Fifa 2014. Na ocasião, o time celeste levou a melhor, com gol de Dagoberto e um contra de Marcos Rocha. Araújo descontou para os atleticanos.

Na reinauguração do Mineirão, em 2013, o estádio viu pela última vez torcidas divididas, e teve vitória do Cruzeiro (Foto: Foto: Washington Alves / Vipcomm)



Nada de 90x10!

Depois de quatro anos com o mandante tendo 90% da carga de ingressos do estádio contra 10% do rival, visitante, Minas Gerais vai ter seu maior clássico com torcida dividida em 50% a 50%. Isso mesmo: cruzeirenses de um lado, atleticanos do outro, e bola rolando no Gigante da Pampulha!

Clássico terá torcidas divididas (Fotos: Washington Alves e Bruno Cantini)



No Grupo C, de Cruzeiro e Atlético, têm ainda Chapecoense e Joinville, que se enfrentaram no dia 26 de janeiro e empataram em 1 a 1.

Os times mineiros fazem sua estreia na Primeira Liga e também seu segundo jogo oficial do ano. Os dois iniciaram a temporada jogando o Campeonato Mineiro, em que Cruzeiro venceu o Villa Nova por 2 a 1, e o Galo derrotou o América-TO por 1 a 0.

Você vai acompanhar tudo do primeiro clássico mineiro de 2017 conosco, na VAVEL Brasil!

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Cada canto de Minas Gerais já respira o clássico. Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no Mineirão, pela primeira rodada da Copa da Primeira Liga.