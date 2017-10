Jogo Cruzeiro x Atlético-MG AO VIVO hoje pelo Brasileirão 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Mineirão.

Bom dia, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! A transmissão do jogo Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo começa às 17h (horário de Brasília).

ÚLTIMO JOGO!

Pelo primeiro turno do Brasileirão, o Galo venceu o Cruzeiro por 3 a 1 na Arena Independência. Thiago Neves abriu o placar, Cazares empatou para o time da casa e Fred marcou dois para decretar a vitória.

HISTÓRICO DO CONFRONTO!

Pelo Brasileirão Unificado, são 65 jogos entre as equipes. O Galo tem 23 vitórias enquanto a Raposa possui uma a menos. São 20 empates para cada equipe.

FALA, MANO!

“O jogo é tão grande em si que essas coisas são insignificantes, umas horas a mais ou a menos de recuperação. Isso você passa batido pela motivação que é jogar um clássico desse tamanho. As duas equipes vêm de derrota, precisam voltar a vencer. No nosso caso estávamos sem perder há bastante tempo, mas as derrotas elas mostram que algumas coisas não estão tão bem. Felizmente a nossa apareceu lá, antes de um jogo importante, para nos alertar para algumas coisas. Tenho certeza que vamos retomar no domingo um futebol capaz de ambicionar a vitória num jogo tão importante”, avaliou.

FALA, OSWALDO!

"Vai jogar da maneira que vem jogando nos jogos recentes, de postura. Nós não vamos mudar nada. A equipe tem que evoluir. Nós fizemos jogos bons e outros jogos que não foram tão bons. Temos que apostar na sequência, na continuidade para que possamos fazer jogos melhores", disse.

O clássico marca o último jogo dos presidentes de Cruzeiro e Atlético-MG. Em 2018, ambas equipes terão eleições presidenciais.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GALO! Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Roger Bernardo, Valdívia e Cazares; Robinho e Fred.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO! Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Rafinha e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis.

MISTÉRIO ALVINEGRO!

Oswaldo de Oliveira ainda não revelou o time que entra em clássico amanhã. Com Elias suspenso, Roger Bernardo deverá ser o substituto ao lado de Adilson. O venezuelano Otero também poderá ser a novidade no lugar de Cazares, que vem jogando mal nas últimas partidas.

RETORNOS IMPORTANTES!

Pelo lado da Raposa, o técnico Mano Menezes confirmou a volta do zagueiro Murilo e do atacante Alisson.

Com 47 pontos somados, o Cruzeiro perdeu na última rodada para o Coritiba por 1 a 0 e se afastou do líder do campeonato. Já o Atlético-MG perdeu para Chapecoense por 3 a 2 e viu o G-7 se distanciar mais uma vez.