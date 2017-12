Fortaleza anuncia mais três jogadores e chega a 12 contratações para 2018

Leonan terá chance de mostrar seu futebol no tricolor | Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

O Fortaleza segue montando seu elenco para a importante temporada 2018, ano do seu centenário. Na noite desta quinta-feira (21), o presidente do clube, Marcelo Paz, confirmou as contratações de mais três jogadores. Tratam-se do lateral-esquerdo Leonan, do volante Igor e do atacante Alípio. Os três chegam de empréstimo do futebol mineiro. Enquanto Leonan vem do Atlético-MG, os outros dois chegam do Tombense.

O jovem jogador do Galo, de 22 anos, fez um total de nove partidas pela equipe principal desde que chegou, em 2014. Nunca teve muitas chances, mais em amistosos, como a Flórida Cup, onde foi bem, aí acabou ganhando algumas oportunidades no Campeonato Mineiro. É uma chance de explorar seu potencial.

Igor, por outro lado, é um pouco mais velho que Leonan, com 26 anos. Ele começou a aparecer mais para o cenário nacional em 2016, quando atuou pelo Ituano. Após ser vendido para o Tombense, ele foi emprestado ao Atlético-GO, onde disputou 28 partidas do Campeonato Brasileiro, marcando um gol.

Igor chega para a meiuca tricolor | Foto: Paulo Marcos/Atlético-GO

Por fim, mais um atacante chega ao Pici. Alípio, de 25 anos, já rodou não só pelo Brasil, mas também pela Europa. O mais curioso é que ele passou pela base do Real Madrid, no Castilla, onde ficou de 2008 a 2010, e também do Benfica. Mas ele começou a ter uma boa sequência em 2015, pelo Luverdense, onde fez 32 partidas e marcou quatro gols.

Depois disso, ele jogou no Vitória, onde marcou dois gols em 20 partidas, até ir ao futebol goiano em 2017. Pelo Atlético-GO, ele fez sete partidas, todas pelo Campeonato Goiano, onde marcou dois gols. Depois foi negociado para o Vila Nova, onde teve um boa Série B, marcando sete gols em 34 jogos. Ele foi companheiro de Alan Mineiro, também contratação do Fortaleza.

Alípio foi um dos destaques do Vila na Série B | Foto: Divulgação/Vila Nova

Com isso, o tricolor do Pici chega a 12 contratações. Além desses, os zagueiros Roger Carvalho e Diego Jussani, volante Derley, meias João Henrique, Edinho e Alan Mineiro e os atacantes Léo Natel, German Pacheco e Gustavo Henrique, o "Gustagol" também já foram anunciados.