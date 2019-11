Penguins vence o New York Rangers em Pittsburgh e empata a série

O Pittsburgh Penguins venceu o New York Rangers por 3 a 0, em partida realizada na Consol Energy Center com certa facilidade, pelo jogo 2 da segunda fase dos playoffs da Stanley Cup, e empatou a série.

O primeiro período começou com certa vantagem dos visitantes. O Rangers dominou durante a primeira metade da primeira etapa, forçou o Penguins a fazer muitas faltas, no entanto, o time de Nova Iorque não soube aproveitar os Power Plays, desperdiçando várias chances de abrir o placar. O jogo ficou mais equilibrado após os 10 minutos de jogo, mas a primeira etapa terminou com um empate sem gols.

No segundo período o Penguins adiantou a marcação, forçou erros defensivos do adversário e criou várias chances de gol. O time da casa abriu o placar aos 10:26, após Kris Letang tentar um passe para Kunitz, mas o passe foi desviado em direção ao gol pelo defensor do Rangers Dan Girardi, fazendo 1-0 para os Pens. O domínio do time de Pittsburgh prevaleceu durante todo o período, Henrik Lundqvist evitou o que seria uma catastrofe para os Rangers, fazendo 15 defesas em 16 disparos durante a etapa.

Na terceira parte do jogo o Rangers tentou pressionar o time da casa, mas a defesa adversária estava impecável. Na segunda chance dos Penguins de Power Play no período, Jussi Jokinen aproveitou o rebote no disparo de James Neal, e fez 2-0 Penguins. Na tentativa de empatar o jogo no finalzinho, o técnico dos Rangers Alain Vigneault tirou seu goleiro, porém, Evgeni Malkin aproveitou a oportunidade com o gol vazio e sacramentou a partida, fazendo 3-0 para o time da casa. O Rangers teve um péssimo desempenho pelo jogo 2 e teria sido ainda pior se não fosse pelo goleiro Henrik Lundqvist.

A série agora está empatada em 1-1, e o jogo 3 será no Madison Square Garden nesta segunda-feira (5), às 20h30.