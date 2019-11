Montreal Canadiens marca na prorrogação e consegue vitória sobre New York Rangers

O Montreal Canadiens conseguiu quebrar o mando de campo do New York Rangers na terceira partida, jogando no Madison Square Garden, em New York, o jogo ficou 3 a 2 para os Canadiens. O jogo quatro também será no MSG, ele ocorrerá no domingo (25), às 21 horas.

Na primeira etapa, os Rangers, até por estar jogando em casa, começou comandando mais as ações ofensivas, mas o jogo também foi marcado pela intensidade e algumas faltas, logo no começo do jogo, o ala esquerdo Daniel Carcillo recebeu uma chamada de falta antiesportiva e foi ejetado, tendo apenas 1 minuto no gelo. A primeira parte não teve bastante emoção, mas aos 15 minutos, Martin St. Louis saiu em um contra ataque, parou na frente do goleiro e mandou o disco pro lado, Carl Hagelin apenas tocou para o gol, assim, marcando o primeiro dos Rangers na partida.

No segundo período, o jogo foi disputado e logo no começo, após belo passe de Brendan Gallagher, o defensor Andrei Markov chegou mandando o puck para as redes, empatando o jogo. Alguns minutos após o gol dos Canadiens, Martin St. Louis teve uma grande chance de marcar, mas o goleiro Dustin Tokarski fez uma defesa espetacular. Mas o segundo período acabou dessa forma, os times se igualando e o placar também.

No terceiro período, os times já estavam um pouco mais nervosos e foram pra cima um dos outros, mas apesar da ofensividade, os gols demoraram para sair, apenas aos 16 minutos, o Mr. Playoffs, Daniel Brière marcou o gol que deu a frente do placar para os Canadiens, ele conseguiu rebote de um chute de Thomas Vanek e chutou para o gol. Bem no final do jogo, aos 19:31, o New York Rangers foi atrás do empate, após Derek Stephan chutar para o gol e Chris Kreider conseguiu 'empurrar' o puck para o gol. Assim, o jogo foi guiado até a prorrogação.

Na prorrogação tivemos bastante pouco tempo jogado, apenas 1 minuto e 12 segundos, até que Alex Galchenuyk aproveitasse um chute de Brian Gionta e colocasse o puck nas redes do goleiro Henrik Ludqvist. Sendo assim, o Montreal Canadiens ganhou a partida e consequentemente a sua primeira vitória na série, que está 2 a 1 para o New York Rangers.