Los Angeles Kings vence tranquilamente e abre boa vantagem sobre New York Rangers

O Los Angeles Kings conseguiu quebrar o primeiro mando de arena do New York Rangers, jogando no Madison Square Garden, o time da Califórnia fez 3 a 0 no jogo e consequentemente abriu 3 a 0 na série, tendo a chance de fechar e vencer a Stanley Cup na próxima quarta-feira (11), esse jogo também será no Madison Square Garden.

No primeiro período, as coisas foram um pouco mais frias, ambos os times estavam nervoso, aos 13 minutos, ocorreu o primeiro lance de maior perigo, John Moore chutou forte, o disco bateu no goleiro e sobrou para Matt Zuccarello que estava com gol livre, ao chutar, foi travado por Jonathan Quick, que conseguiu fazer a defesa com o stick. Bem no final da primeira parte, faltando 1 segundo, Justin Williams passou para Jeff Carter, que chutou e venceu o goleiro, marcando 1 a 0 para os Kings.

Já na segunda etapa, com apenas cinco minutos, o Los Angeles Kings conseguiu ampliar o placar, o defensor Jake Muzzin chutou de longe e Carter estava na frente de Henrik Lundqvist, atrapalhando a visão do goleiro, que apenas viu o puck entrar. Apesar de estar atrás do placar por dois gols, os Rangers não pararam de pressionar, Derick Brassard quase marcou em uma grande chance, mas Quick fez boa defesa, e não foi só essa chance que Brassard teve, em outra, o puck chegou caindo, mas na hora da conclusão para o gol, Matt Greene tirou do jogador, mandando para o trapézio localizado atrás do gol. Em um contra ataque dos Kings, aos 17 minutos, Mike Richards e Trevor Lewis fizeram uma espécie de dois contra um em cima de Ryan McDonagh, Mike Richards estava com o puck, tentou passar para Lewis, mas bateu em McDonagh, assim, o disco voltou para Richards que concluiu para o fundo das redes, marcando o três a zero.

No terceiro período, com apenas sete segundos, Chris Kreider recebeu o disco sozinho, foi para o 'mano-a-mano' com o goleiro, mas Quick conseguiu fazer uma linda defesa. Em uma jogada com a vantagem de jogadores, o power play, Matt Zuccarelo quase marcou, mas Quick, que foi muito acionado no último período, fez novamente a defesa. Na última etapa, não ocorreu mas muita coisa, o time dos Rangers no final se deu por rendido e apenas aceitou a derrota. Assim, o Los Angeles Kings conseguiu ampliar a sua vantagem na série.