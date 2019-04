Nugent-Hopkins estraga estreia de Drouin, e Oilers vencem a primeira no ano

A única partida que ocorreu nesta segunda-feira (20) veria a estreia da terceira escolha no draft de 2013, Jonathan Drouin, fazer sua estreia na NHL pelo Tampa Bay Lightning. Mas os californianos foram a primeira vítima da temporada para o Edmonton Oilers, que venceu por 3 a 2 com uma excelente atuação de suas jovens estrelas, principalmente Taylor Hall e Ryan Nugent-Hopkins. Ben Scrivens foi sólido mais uma vez, com 22 defesas. Ben Bishop impediu chances perigosas, mas acabou com uma porcentagem de save menor que 90%.

O primeiro período da partida no Rexall Place foi morno: poucos tiros ao gol e nenhuma chance perigosa até os 15 minutos de jogo, quando uma boa troca de passes da primeira linha dos Oilers deixou Jordan Eberle de frente com Bishop, que fez a defesa. A primeira etapa teve ainda dois powerplays não convertidos pelos Bolts, em faltas de Jesse Joensuu e Taylor Hall.

Logo no começo da segunda etapa, o Lightning abriu o placar: Brian Boyle bateu sem ângulo, o puck desviou em Justin Schultz e acabou entrando no cantinho, por baixo dos pads de Scrivens, que usou o primeiro de uma série de capacetes feitos por uma entidade que ajuda pessoas com necessidades especiais.

Três minutos depois, a equipe canadense empatou com o próprio Justin Schultz. O defensor puxou pelo lado direito e bateu com um backhand, 1 a 1. Nail Yakupov e Hall ficaram com as assistências. Aos 15 do segundo período, Stamkos deu um slapshot forte, e Scrivens defendeu.

Na jogada seguinte sai o empate de Edmonton. O rebote caiu em Mark Fayne, que fez um longo passe para Hall, que em posição para marcar, foi derrubado por Matt Carle, resultando num penalty shot. O próprio camisa 4 foi para a cobrança, e acertou um backhand do lado esquerdo de Bishop. No final do segundo período, Brewer bateu um slap shot, e o rebote resultou em outro breakaway dos Oilers, dessa vez Perron e Purcell pararam em Big Ben.

O terceiro período, assim como o primeiro, guardou as emoções para a parte final. Após passar os primeiros minutos focando em slap shots Aos treze minutos, o time azul da Flórida empatou: Brett Connolly recebeu um passe de Tyler Johnson no slot e finalizou pro fundo do gol de Scrivens. Mas poucos minutos depois, saiu o gol da vitória. Palat fez um passe errado na zona de defesa e deu o puck de presente para Eberle, que passou para Ryan Nugent-Hopkins finalizar. 3 a 2, e os Oilers vencem a primeira na temporada, para aliviar a pressão em Dallas Eakins. Drouin jogou bem, porém não marcou pontos.

A próxima partida dos Oilers será na quarta-feira (22), quando recebe o Washington Capitals de Alex Ovechkin. Já o Tampa Bay Lightning termina a dobradinha na terça (21) quando pega o Calgary Flames no Scotiabank Saddledome.