Ataque terrestre destrói, Packers bate Cowboys e chega ao nono triunfo na temporada

Neste domingo (13), Green Bay Packers e Dallas Cowboys se enfrentaram pela Semana 14 da temporada 15/16 da NFL. O confronto ocorreu no Lambeau Field, e em uma partida dominada pelo jogo terrestre, a franquia de Wisconsin venceu por 28 a 7 e chegou à nona vitória na temporada. Já os texanos seguem na lanterna da NFC Leste, com apenas quatro triunfos em 13 jogos.

A defesa dos Packers também demonstrou sua força no confronto, mas o destaque foram os running backs Eddie Lacy e James Starks. Juntos, somaram 35 corridas para 195 jardas e dois touchdowns. Aaron Rodgers teve uma performance consistente, com 22 passes certos de 35 tentados para 218 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação

Na próxima semana, a franquia do Texas recebe o New York Jets no sábado (19), às 23h25, horário de Brasília. Já Green Bay visita o Oakland Raiders na Califórnia no domingo (20), às 19h05, também no horário de Brasília.

Defesa e ataque funcionam e Green Bay vai ao intervalo em vantagem

Os donos da casa tiveram a primeira campanha e conseguiram bons avanços com Eddie Lacy, porém pararam em uma terceira descida para cinco jardas. Na sequência, Darren McFadden obteve uma grande corrida e deixou os Cowboys perto de endzone, porém Matt Cassel foi interceptado por Sam Shields, caracterizando o primeiro turnover no confronto.

Aaron Rodgers liderou o ataque dos Packers até a linha de uma jarda de ataque, mas em uma quarta descida, o quarterback tentou um sneak, porém a defesa de Dallas estava atenta e impediu a entrada do atleta na endzone. Jogando contra a parede, o setor ofensivo dos Cowboys parou na boa defesa de GB, e devolveu a posse após três jogadas.

Iniciando a campanha em boa posição de campo, os Packers conseguiram a primeira pontuação da partida. Screen pass de Rodgers para o running back James Starks, que correu 13 jardas até a endzone. 7 a 0 para os donos da casa já no segundo quarto.

Mais uma vez, a defesa de GB parou o ataque visitante e retomou a posse de bola. Alternando jogadas de corridas e passes, o setor ofensivo avançou com tranquilidade e em um passe de três jardas, Rodgers encontrou seu homônimo, o tight end Richard Rodgers na endzone. 14 a 0 para os Packers com pouco menos de três minutos para o intervalo.

Na sequência, nenhum dos dois ataques conseguiu bons avanços, e o segundo quarto terminou com Green Bay em vantagem no placar por dois touchdowns.

Ataque flui, defesa permanece forte e Packers confirma vitória

O segundo tempo do confronto começou da mesma maneira em que os dois primeiros quartos decorreram: domínio defensivo dos donos da casa. Green Bay forçou uma three-and-out e logo retomou a posse de bola. Porém, Aaron Rodgers também não conseguiu avançar junto de seu setor ofensivo, e os Packers foram para o punt.

Na sequência, o jogo corrido dos Cowboys funcionou e finalmente os visitantes pontuaram. Uma corrida de 45 jardas de Darren McFadden e outra de 22 de Robert Turbin deixaram Dallas na linha de sete jardas de ataque. Turbin foi novamente para a corrida e entrou na endzone sem ser encostado. A franquia do Texas diminuiu a vantagem para 14 a 7 com pouco mais de oito minutos restantes para o fim do terceiro quarto.

O restante do período foi sem pontuação. As defesas impuseram seus domínios sobre os ataques adversários, e o confronto foi para o quarto derradeiro com Green Bay em vantagem por um touchdown. As jogadas ofensivas de ambas as franquias se estagnaram até os cinco minutos do último quarto, mas os donos da casa trataram de aumentar a vantagem em uma campanha muito bem arquitetada, partindo da linha de 16 jardas do próprio campo.

O touchdown veio após uma excelente corrida de 30 jardas de James Starks, depois de um ótimo trabalho da linha ofensiva dos Packers, abrindo grandes espaços para a passagem do running back. 21 a 7 para os anfitriões do confronto, com pouco menos de cinco minutos para o fim do embate.

Os Cowboys - pressionados pela desvantagem no cotejo -, tinham que avançar rápido para voltar ao jogo. Porém, a defesa dos Packers se mostrou forte novamente e impediu uma tentativa de quarta descida dos adverários, recuperando a posse já no campo de ataque, com pouco menos de quatro minutos para o fim do jogo.

O setor ofensivo de Green Bay retornou à campo e após ótimas corridas de Eddie Lacy, o RB ultrapassou a endzone, anotando seu primeiro TD na partida em uma atuação de gala dos corredores dos Packers. A vantagem subiu para 28 a 7, o ataque de Dallas voltou a campo e novamente nada produziu, e os donos da casa confirmaram a nona vitória na temporada, confirmando a liderança da NFC Norte. Em contra-partida, os Cowboys permanecem com apenas quatro triunfos em treze jogos, e amargam a lanterna da Divisão Leste da também Conferência Nacional.

Confira os resultados das demais partidas da Semana 14 da NFL:

Quinta-feira, 10/12

Arizona Cardinals 23x20 Minnesota Vikings

Domingo, 13/12

Carolina Panthers 38x0 Atlanta Falcons

Chicago Bears 21x24 Washington Redskins

Cincinnati Bengals 20x33 Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns 24x10 San Francisco 49ers

Jacksonville Jaguars 51x16 Indianapolis Colts

Kansas City Chiefs 10x3 San Diego Chargers

New York Jets 30x8 Tennessee Titans

Tampa Bay Buccaneers 17x24 New Orleans Saints

Philadelphia Eagles 23x20 Buffalo Bills

St. Louis Rams 27x14 Detroit Lions

Baltimore Ravens 6x35 Seattle Seahawks

Denver Broncos 12x15 Oakland Raiders

23h30

Houston Texans x New England Patriots

Segunda-feira, 14/12

23h25

Miami Dolphins x New York Giants