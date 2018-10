New England Patriots perde calouro Isaiah Wynn para toda temporada

Na última quinta-feira (16), o offensive tackle do New England Patriots, Isaiah Wynn, sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no primeiro quarto da partida de pré-temporada contra o Philadelphia Eagles.

Wynn foi selecionado na primeira rodada do Draft 2018 pelo time de New England, como 23ª escolha geral, por ser considerado um jogador versátil e atuar tanto com tackle, quanto como guard. Se esperava que o jogador pudesse assumir a posição deixada por Nate Solder, que se transferiu para o New York Giants e Cameron Fleming, que foi para o Dallas Cowboys.

Segundo o analista esportivo da 'NFL Network', Ian Rapoport, o jogador dos Patriots teve rompimento no tendão de Aquiles, e deve perder o restante da temporada.

O histórico de lesões de Wynn não é favorável, em novembro de 2017 o atleta sofreu lesão no labrum (cartilagem do quadril) em partida contra o Kentucky Wildcats, porém não deixou os gramados e seguiu na campanha vencedora do Georgia Bulldogs no college. Apenas em janeiro de 2018 o jogador passou por cirurgia e voltou a tempo de participar do minicamp e da segunda partida dos Patriots na pré-temporada.

A lesão do jogador ocorreu no início da partida, enquanto bloqueava Michael Bennett, defensive end do Philadelphia Eagles. O jogador saiu andando de campo mas se dirigiu a tenda médica de onde após alguns minutos saiu amparado por um carrinho.

Isaiah Wynn que foi draftado para ser opção pelo lado esquerdo do ataque, atuou pelo lado direito na noite de ontem, por conta da lesão do titular da posição Marcus Cannon. Wynn teve boa atuação enquanto esteve em campo, ao se lesionar deu espaço para a entrada de LaAdrian Waddle que deve permanecer jogando pelo time de New England.