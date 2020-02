SPFL realizará evento de lançamento da temporada 2020 

A 11º edição do Campeonato Paulista de Futebol Americano terá o seu ponta pé inicial no próximo dia 28 de fevereiro, às 19h, em um evento na Choperia Nº 1 que fica localizada dentro do estádio do Morumbi, em São Paulo.

A competição vem crescendo e ganhando cada vez mais admiradores da bola oval, tanto que atualmente é considerado o maior estadual da modalidade esportiva no país.

Em 2020, serão 30 equipes que foram divididas em três divisões (ouro, prata e diamante) e que foram descritas abaixo. Fora que vale ressaltar que 10 jogos vão ganhar transmissão no canal fechado Band Sports.

A SPFL é a única liga no estado de São Paulo que possui a chancela da FEPAFA – Federação Paulista de Futebol Americano.



“Vai ser um evento digno do tamanho que a SPFL alcançou. A liga surgiu com o intuito de ser um divisor de águas no futebol americano praticado no estado de São Paulo, e acredito que a cada ano, vai se consolidando esse objetivo”, declarou Ricardo Trigo, diretor da SPFL.

Choperia Nº 1

O espaço foi inaugurado em Outubro de 2019, e está localizada dentro do Estádio do Morumbi, com vista privilegiada do gramado. O bar possuí 10 torneiras de chopes e diferentes tipos de cervejas e drinks. O cardápio é bem variado, possuí opções de lanches e porções típicas da comida de boteco paulistanos.



Além da vista e da boa comida e bebida, o Sports Bar conta com 10 TVs com transmissão de diversos esportes (incluindo o futebol americano), vídeo game e mesa de pebolim.

Equipes participantes

Série Ouro (12 times)

Grupo A

Corinthians Steamrollers Santo André Werewolves Ponte Preta Gorilas Vikings Futebol Americano

Grupo B

Portuguesa Academy Tatuapé Black Panthers São Bernado Avengers São Roque Fighters

Grupo C

Barões de Ribeirão Preto Thunder de Presidente Prudente Franca Carrascos Monte Alto Rippers

O primeiro duelo desta série será entre Thunder x Rippers, no dia 22 de março, às 10h, em Ribeirão Preto.

Série Prata (6 times)

Grupo A

Araras Steel Hawks Caraguá Ghost Ship Cruzeiro Guardians

Grupo B

ABC Corsários Assis Captains Tatuapé Monsters

O duelo de estreia dessa série será entre Assis Captain x Corsários, que acontece no próximo dia 05 de Abril, às 10h, em Leme.

Série Diamante (12 times)

Grupo A

Rio Petro Weilers Ocelors Santos Tsunami Leme Lizards Spartans Football Scelta Guardians Football

Grupo B

Cotinthians Steamrollers São Paulo Storm Independente de Limeira Tatuapé Monsters São José Jets Guarani Indians

O jogo de estreia dessa série será entre Rio Preto Weilers x Scelta Guardians Football que acontece no próximo 08 de março, às 10h, em Rio Preto.