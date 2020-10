Mais problemas: Tennessee Titans confirma três novos casos de Covid-19

Os casos de Covid-19 no Tennessee Titans continuam a aparecer dia após dia. A franquia de Nashville detectou mais três nomes entre a quinta-feira e esta sexta-feira (2), que totalizam 13 pessoas infectadas pelo coronavírus. Ao todo, sete jogadores e seis pessoas da comissão técnica estão em isolamento e já iniciaram o processo de recuperação.

Os primeiros casos positivos nos Titans aconteceram dias após o confronto pela semana #3 diante do Minnesota Vikings. Com dez pessoas confirmadas, alguns nomes começaram a ser revelados pela própria franquia como o cornerback Kristian Fulton, o outside linebacker Kamalei Correa, o defensive line DaQuan Jones, o long snapper Beau Brinkley e o tight end Tommy Hudson. Todos foram colocados na lista de machucados/infectados pelo coronavírus.

Como os casos continuaram a aparecer nos últimos dias e o confronto diante do Pittsburgh Steelers foi remanejado para acontecer entre segunda ou terça-feira da próxima semana. No entanto, com o risco de mais jogadores apresentarem quadros semelhantes, a NFL divulgou um comunicado na quinta-feira (1) confirmando o cancelamento do jogo e o duelo será disputado na semana #7, no fim deste mês de outubro.

De acordo com jornalistas estadunidenses como Ian Rapoport e Tom Pelissero, da NFL Network, membros da organização da liga e da Associação de Jogadores de Futebol Americano do país visitarão as instalações do Tennessee para revisar qual a verdadeira situação da franquia e o que poderá ser feito para não prejudicar a continuação do calendário da competição. Além disso, um acordo entre as duas entidades garantiu a extensão dos testes diários e também a proibição de saída das cidades durante a semana de folga para treinadores e jogadores.