Premiações da NFL conta com Rodgers como MVP e Peyton Manning no Hall da Fama

A NFL anunciou no último sábado (6) os vencedores do NFL Honors, a premiação dos melhores jogadores da temporada regular. Além disso, a liga divulgou os ex-atletas que integrarão a classe de 2021 do Hall da Fama. Neste ano, Peyton Manning é o grande destaque entre os outros oito escolhidos.

Favorito ao MVP, Aaron Rodgers teve uma temporada quase perfeita. Se não está no Super Bowl, o quarterback teve grande ano com 48 touchdowns, 4.299 jardas e apenas cinco interceptações. Com praticamente todos os números superiores ao índice da carreira, o camisa #12 de Green Bay teve uma temporada mágica com 13 vitórias e somente três derrotas. Quem também se destacava pelos favoritismos entre as categorias era Derrick Henry, Justin Herbert, Chase Young e Alex Smith.

O running back de Tennesse ultrapassou 2 mil jardas e teve vários jogos ultrapassando a marca de 200, algo poucas vezes visto por um único jogador no mesmo ano. Se corria por fora na briga pelo MVP, o título de Jogador Ofensivo do Ano era praticamente certo. A lesão de Joe Burrow deixou Justin Herbert como um novo muito bem colocado para ser eleito o Calouro do Ano e o Calouro Ofensivo do ano. Com excelentes atuações pelos Chargers, o novato se destacou como titular e mostrou que pode ser o futuro da equipe mesmo em um ano em que nada deu certo. Já Chase Young foi disparadamente o melhor jovem defensivo e suas características ajudaram Washington a chegar nos playoffs e ainda colocá-lo no Pro Bowl.

Encerrando os favoritos aos prêmios, Alex Smith ficou com o Comeback Player of The Year, entregue ao jogador que deu a volta por cima na NFL. Com uma série de lesões graves e 17 cirurgias depois, o quarterback de Washington voltou a atuar nesta temporada e emocionou todos com o retorno. Depois de ver a vida por um fim devido aos riscos de cirurgias, o camisa 11 esteve presente em oito partidas com 1582 jardas e seis touchdowns. Por último, Aaron Donald surpreendeu ao conquistar o título de Jogador Defensivo da temporada. Este é o terceiro prêmio em quatro anos que o defensive end fatura e desta vez ele desbancou TJ Watt, que também teve grande temporada e chegou a ser cotado como o principal candidato.

Outras categorias menos badaladas, mas importantes também tiveram seus vencedores divulgados. O técnico do ano ficou com Kevin Stefanski, do Cleveland Browns, pelo excelente trabalho na equipe que voltou aos playoffs após mais de 20 anos e eliminou o rival Steelers no Wild Card. Já Russell Wilson faturou o prêmio Walter Payton Man of the Year por ajudar a comunidade.

Além de toda a badalação, o Hall da Fama ganhou mais oito integrantes. Entre todos os nomes gigantes da NFL, Peyton Manning chama atenção. Aposentado desde 2016, o quarterback foi bicampeão com Indianapolis Colts e Denver Broncos, além de colecionar cinco prêmios MVPs. Quem também entrou no seleto grupo foi Alan Faneca, Bill Nunn, Tom Flores, John Lynch, Charles Woodson, Drew Pearson e Calvin Johnson.

Confira a lista completa dos vencedores

MVP: Aaron Rodgers - Green Bay Packers

Jogador Ofensivo do ano: Derrick Henry - Tennessee Titans

Jogador Defensivo do ano: Aaron Donald - Los Angeles Rams

Calouro do ano: Justin Herbert - Los Angeles Chargers

Calouro Ofensivo do ano: Justin Herbert - Los Angeles Chargers

Calouro Defensivo do ano: Chase Young - Washington Football Team

Comeback Player of the Year: Alex Smith - Washington Football Team

Técnico do ano: Kevin Stefanski - Cleveland Browns

Assistente técnico do ano: Brian Badoll - Buffalo Bills

Walter Payton Man of The Year: Russell Wilson - Seattle Seahawks