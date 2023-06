Vela: Martine Grael e Kahena Kunze estreiam novo barco em evento-teste em Marselha

As bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze terão um componente especial na disputa do evento-teste da vela para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Entre os dias 4 e 17 julho, na cidade francesa de Marselha, as brasileiras da classe 49erFX estrearão um novo barco, apelidado de Elba após votação popular pelo Instagram.

A estadia no local tem feito parte do planejamento da dupla, em busca de aprendizados sobre as condições da raia com foco na luta pelo tricampeonato no ano que vem. As velejadoras passarão as próximas duas semanas na raia olímpica dos Jogos Olímpicos do ano que vem.

Os treinamentos servem para que Martine e Kahena realizem ajustes finos nos materiais, com o intuito de tornar a experiência no barco cada vez mais natural.

"O barco novo sempre exige cuidados. Chegamos aqui e fizemos a montagem em tempo recorde de apenas dois dias, porque queríamos ir para a água com ele o quanto antes. Temos feito ajustes pontuais e queremos aproveitar o evento para ter aquele 'feeling'. Vamos entrar no ambiente de competição, mas pensando que é um teste. A hora de errar é agora", avalia Kahena.

"Em água, somos bem competitivas em qualquer ocasião. Vamos com o objetivo de dar o nosso melhor, mas temos que avaliar as condições. Aqui, já pegamos desde um mistral até um vento de terra bem quente e rajado", completou Kahena.

A dupla conta com o apoio do COB - Comitê Olímpico do Brasil para o evento-teste da vela, em Marselha. A delegação verde e amarela tem um clube contratado na cidade portuária no sul da França para servir de apoio para os atletas durante os Jogos, mas também como base de treinamento até 2024. É um espaço tanto para suporte dos barcos, quanto para a recuperação.

"Vai ser uma semana bem importante. Estamos testando o barco novo e já temos feito um trabalho intenso desde o começo do ano com os novos materiais. Agora é ajustar o barco que vamos correr e nos habituarmos com o clima", disse Martine.

Pan-Americano, Mundial e vaga olímpica

Entre os dias 8 a 23 de agosto, Martine e Kahena disputarão o Campeonato Mundial, em Haia, na Holanda. A competição define as primeiras oito vagas de países para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Outras serão preenchidas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outubro e novembro.