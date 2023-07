Vela: Martine Grael e Kahena Kunze disputam medal race em evento-teste em Paris

A medal race da classe 49er FX no Evento-teste de Paris 2024 será realizada neste domingo (16), em Marselha, na França. As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze entram na disputa na terceira colocação geral. A prova final tem pontuação dobrada e não entra o descarte.

Em um dia de condições mais extremas com ventos fortes e ondas na raia da próxima olimpíada, as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze ganharam uma posição e somam 65 perdidos.

As líderes são as holandesas Odile Van Aanholt e Annette Duetz em 43 pontos perdidos. As adversárias não podem ser alcançadas pelas brasileiras no topo do pódio. Mas a disputa segue aberta pela prata e bronze, com cinco duplas com chances.

''Hoje foi diferente dos dias anteriores e o vento rondou. Veio do sudoeste, meio que de terra, de 15 a 25 nós. A gente correu depois dos meninos e o vento foi aumentando. As ondas também bem fortes, mas conseguimos fazer três regatas''.

''Diria que fomos bem consistentes, acho que algumas das nossas rivais capotaram e a gente queria não cometer nenhum erro, virar ou abandonar muito a flotilha. Foi bom porque fazia muito tempo que não velejávamos nessas condições, tivemos bons cruzes, mas outras coisas também não foram tão boas''.

''Agora é batalhar pela medal amanhã que vale o dobro de pontos, e aprender com essa semana que foi bem difícil'', contou Kahena Kunze.

As suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler estão em segundo lugar com 59 pontos perdidos. Em quarto estão as norte-americanas Stephanie Roble e Maggie Shea com 69. As belgas Isaura Maenhaut e Anouk Geurts somam 77, em quinto no geral.

Recuperação dos brasileiros

Na Nacra 17, os atletas João Bulhões e Marina Arndt subiram de posição ficando em 13º na classificação geral, mas ficaram de fora da medal race dos multicascos. Nas três últimas regatas, a dupla fez média de Top 10.

Já o paulista Mateus Isaac, da IQFoil, também marcou uma forte recuperação dia e subiu para 11º, ficando de fora da Medal Race por apenas um ponto. O suíço Elia Colombo fez 170 e o brasileiro 171.

Vale ressaltar, que o atleta de Ilhabela (SP) começou as regatas da prancha com duas regatas não completadas. Na última prova em Marselha do IQfoil deu Mateus Isaac.

''Último dia de campeonato aqui no Evento-teste e é um momento bem difícil pra mim, acabei não performando como gostaria. Mas não podemos baixar a cabeça e é preciso manter o foco no Mundial deste ano em Haia. Vou voltar ao Brasil agora e dar uma recarregada nas energias, vou pra lá no dia 28'', disse Mateus Isaac.

Na sexta-feira (14), 0 maranhense Bruno Lobo concluiu sua participação no Evento-teste da vela de Paris 2024 na quinta colocação da Fórmula Kite.

Parte dos atletas participam de eventos internacionais apoiados pelo termo de fomento à vela olímpica com parceria da CBVela. O objetivo é a preparação da Equipe Olímpica Principal de Vela e participação nos campeonatos internacionais.

Depois do evento-teste, os atletas da Equipe Brasileira de Vela focam no Campeonato Mundial, em Haia, na Holanda, entre os dias 11 e 18 de agosto.

A competição define as primeiras oito vagas de países para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Outras serão preenchidas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre outubro e novembro.