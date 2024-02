O ciclismo de base e o feminino serão a atração em pleno Carnaval com as realização da 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, que ocorrerão na Parque Eco Esportivo Damha, em São Carlos. As inscrições para os dois eventos estão abertas, mas terminam nesta quinta-feira, dia 8, é é importante que os atletas se apressem para confirmar presença. As duas disputas fazem parte dos preparativos para os 100 anos da FPCiclismo em 2025.

O Volta do Futuro, importante disputa para as novas gerações de ciclistas, terá atletas das categorias Junior (2006 ou 2007), Juvenil (2008 ou 2009) e Infanto-Juvenil (2010 a 2012), no masculino e feminino. Já o torneio feminino, contará com ciclistas das categorias Elite/Sub23 (2005 ou anos anteriores) e Master , (1994 e anos anteriores). As Categorias serão computadas no Ranking Nacional 2024 na Classe 2B CBC.

A programação prevê três etapas, todas no Damha, em um circuito de 5,5 km. No dia 10 será realizado o Congresso Técnico, a partir das 16h, no Perea Hotel, na Avenida Araraquara, 329, Vila São José. No domingo, dia 11, ocorre a 1ª etapa, com largada às 8h, de Contrarrelógio Individual. Na segunda, dia 12, a 2ª etapa será das 13h às 17h, de Circuito, ficando para terça, dia 13, a última etapa, de Estrada/Circuito, com largada às 13h.

A 16ª Volta Ciclística do Futuro e a 11ª Volta Ciclística Feminina do Brasil são realizações da Federação Paulista de Ciclismo – FPC, com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos -SP, e supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC.

Programação

Domingo, 11 de fevereiro de 2024

1ª Etapa – Contrarrelógio Individual - a partir das 8h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Endereço: Unnamed Road, São Carlos – SP

Concentração: a partir das 7h

8h - Infantil-Juvenil Feminino: 2 voltas – 11 km

8h - Juvenil Feminino: 2 voltas – 11 KM

8h - Infanto-Juvenil Masculino: 2 voltas – 11 km

8h - Juvenil Masculino: 3 voltas – 16,5 km

8h - Júnior Feminino: 3 voltas – 16,5 km

8h - Master Feminino: 3 voltas – 16,5 km

8h - Júnior Masculino: 4 voltas – 22 km

8h - Elite Feminino/Sub23: 4 voltas - 22 km

Segunda Feira -12 de fevereiro de 2024

2ª Etapa – Circuito – a partir das 13h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Concentração: a partir das 12h;

Largada

1ª Bateria

13h - Infanto-Juvenil Masculino: 3 voltas – 16,5 km

13h - Infantil-Juvenil Feminino: 3 voltas – 16,5 km

2ª Bateria

13h02 - Juvenil Masculino: 6 voltas - 33 km

13h02 - Júnior Feminino: 5 voltas – 27,5 km

13h02 - Juvenil Feminino: 4 voltas – 22 km

3ª Bateria

13h04 - Júnior Masculino: 10 voltas – 70 km

13h04 - Elite Feminino/Sub23: 10 voltas - 70 km

13h04 - Master Feminino: 7 voltas – 38,5 km

Terça- Feira - 13 de fevereiro de 2024

3ª Etapa - Estrada/Circuito - a partir das 13h

Local de Largada: Parque Eco esportivo Damha

Concentração: a partir das 12h;

Largada Única

13h - Júnior Masc – 10 voltas – 80 km

13h - Junior Fem -5 voltas – 27,5 km

13h – Elite/ Sub23 Fem 10 voltas - 90 km

13h Master Fem 7 voltas – 38,5 km

13h - Juvenil Masc – 6 voltas - 33 km

13h Juvenil Fem – 4 voltas – 22 km

13h - Infanto-Juvenil Masc – 3 voltas – 16,5 km

13h – Infanto Juvenil Feminino 3 voltas – 16,5 km.