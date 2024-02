Manutenção da saúde. Melhora do condicionamento físico. Aprimoramento da coordenação motora e equilíbrio. Combate ao estresse e até da depressão. Garantia de diversão e sociabilização. Tudo isso junto e misturado ao contato à natureza. Esses são os principais benefícios da prática de esportes outdoor, especialmente o Mountain Bike.



Pedalar por trilhas com segurança pede equipamento adequado, preparação e um evento que garanta a melhor experiência, tanto para iniciantes quanto para atletas avançados. Reconhecido pelo alto nível de organização - referência para o setor - trilhas bem-marcadas e sinalizadas, postos de hidratação e infraestrutura de primeiro mundo, o Rocky Mountain Games abre a temporada 2024 com provas de 25km e 50km na Pedra Grande, em Atibaia dias 9 e 10 de março.

A menos de um mês da etapa de Atibaia, os bikers intensificam o treinamento, especialmente após a confirmação da altimetria das provas de Mountain Bike: o percurso de 25 Km contará com 984 metros de desnível enquanto para quem encarar o pedal de 50 Km, o desafio são os 1.906 metros de desnível. Humberto Morais Graciano, treinador da assessoria Elite Top Team, aponta que as trilhas, com subidas e descidas equilibras, favorecem a definição de boas estratégias. Outro atrativo é o trecho no Atibaia Bike Park, com emoção extra nas curvas e zigue-zagues, sem abrir mão dos trechos em meio à natureza.



O treinador ressalta a importância de treinar em locais, distâncias e altimetria o mais próximo possível do que o biker vai encontrar no dia da prova no Rocky Mountain Games. Ele sugere dividir o desnível pelo número de subidas, realizando de três a quatros trechos de aclive por treino. “O importante é girar. Fazer uma subida forte e uma fraca, alternando e vendo quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos durante uma subida”, aconselha o treinador. Isso permite uma simulação mais próxima da prova, preparando os competidores para os desafios específicos que encontrarão no evento.



Como a pegada do Rocky Mountain Games de democratizar o esporte e unir atletas de todos os níveis em relação à performance, Humberto lembra que a estratégia deve variar entre os bikers novatos e os amadores realmente competitivos. “Para o iniciante, é bom ponderar um pouco em todas as subidas, deixar uma cadência mais leve, uma marcha mais leve para manter a cadência constante”, destaca. Já os profissionais, avalia o treinador, usar os estradões como oportunidade de descanso pode ser uma boa opção para, em seguida, apertar nas subidas íngremes. “Essa diferenciação na abordagem demonstra como adaptar a estratégia ao nível de experiência pode impactar no desempenho”, complementa.



Temporada 2024 – Após a abertura em Atibaia, nos dias 9 e 10 de março, o Rocky Mountain Games terá mais duas etapas: Juquitiba (15 de junho) e Campos do Jordão (26 a 27 de outubro).



O Rocky Mountain Games 2024 traz novidades. O Circuito RMG será um ranking que soma os resultados das três etapas e define os campeões do ano. Mas vale ressaltar que só é válido para as modalidades e distâncias que se repetem em todas as etapas. As modalidades são Trail Run (nas distâncias 6km, 12 km, 21 km e 42 km), Canicross, Uphill, MTB 25 km e 50 km e Gravel. A etapa da Pedra Grande conta ainda com o Hike & Fly. Já o Desafio Rocky é uma combinação de Trail Run e Mountain Bike, com 12km de corrida e 25km de pedal.