O primeiro Training Camp do Programa de Desenvolvimento Olímpico da CBVela - Confederação Brasileira de Vela em parceria com o VDS - Veleiros do Sul foi encerrado neste domingo (21), em Porto Alegre (RS).

Jovens atletas das classes ILCA 6 e ILCA 7 foram acompanhados por treinadores e instrutores da modalidade visando os próximos eventos mundiais, principalmente os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. As atividades foram realizadas em cinco dias no Rio Guaíba.

O treinamento reuniu seis clubes brasileiros fomentadores da vela olímpica: Veleiros do Sul, Clube dos Jangadeiros, Clube Naval Charitas, Clube Internacional de Regatas, Iate Clube do Rio de Janeiro, Iate Clube de Brasília, Yacht Clube da Bahia e Cabanga Iate Clube.

''Os treinos no VDS foram importantes para desenvolver o aprimorar as habilidades da vela jovem brasileira nas classes ILCA 7 e 6. Tivemos muitos velejadores de várias partes do Brasil, o que é ainda mais importante para manter a modalidade em alto nível e também garantindo a renovação. Agradecemos ao Veleiros do Sul, um local formador e tradicional da vela brasileira, que é nosso parceiro histórico'', explicou Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

Os treinadores Andrey Godoy e Gustavo Nascimento lideraram as atividades do Training Camp do Programa de Desenvolvimento Olímpico da CBVela.

Local dos treinos, o VDS será sede de eventos como os Campeonatos Brasileiros da classe ILCA e a Copa da Juventude em 2025.