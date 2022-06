Fórmula E: Mitch Evans dá o bote em JEV nas voltas finais e vence em Jacarta

Era um dia perfeito para a DS Techeetah, mas havia uma Jaguar no meio do caminho. Com um bote perfeito nas voltas finais, Mitch Evans deixou Jean-Eric Vergne para trás e venceu o ePrix de Jacarta, realizado neste sábado (04) na Indonésia, que pela primeira vez recebeu a Fórmula E.

Com a vitória deste sábado, Evans se aproximou do líder do mundial de carros elétricos, o belga Stoffel Vandoorne (Mercedes Benz EQ) que terminou a prova em quinto lugar. Vergne em segundo lugar e Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) completaram o pódio. Antonio Félix da Costa ficou em quarto.

Largando na pole position, JEV se manteve na primeira posição após a largada, com seu companheiro Antonio Félix da Costa em segundo, seguido por Mitch Evans e Edoardo Mortara.

Porém, Da Costa cometeu um erro ao tentar se defender dos ataques do piloto da Jaguar, e com isso caiu para o terceiro lugar. Em uma tentativa de manter seus dois carros na frente, a DS Techeetah pediu para ambos os pilotos ativarem o modo ataque, mas não deu certo para o português, que caiu para o quarto lugar sendo ultrapassado por Mortara.

Um pouco mais atrás, o brasileiro Lucas di Grassi largou em10º, caiu para 11º, mas logo começou a se recuperar e no uso do Modo Ataque, subiu para a oitava posição. Já Sérgio Sette Câmara pouco pôde fazer, e seguiu lutando (sem sucesso) para escapar das últimas posições.

Enquanto Vergne na ponta e seu companheiro Da Costa não demoraram para ativar o segundo modo ataque, Evans e Mortara deixaram para ativar apenas próximos dos últimos dez minutos. E a estratégia deu certo: enquanto o piloto da Venturi se manteve em terceiro na frente do português, Evans se aproximou de JEV.

Restando pouco mais de cinco minutos, Evans partiu para a perseguição final ao piloto francês, e em um ponto em que o bicampeão da Fórmula E não esperava, fez a ultrapassagem, assumindo a liderança.

JEV até esboçou arriscar um ataque e tentar recuperar a primeira posição, mas sem sucesso. Com todos os pilotos ficando no limite de energia na volta final, a vitória não escapou das mãos de Mitch Evans, que pela terceira vez nesta temporada foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada.

Confira no vídeo abaixo um resumo de tudo que aconteceu em Jacarta, com as declarações dos principais protagonistas do eprix:

Confira abaixo a classificação final do ePrix de Jacarta, nona etapa da 8ª temporada da Fórmula E, restando ainda mais sete provas para o término do campeonato:

1º Mitch Evans / Jaguar Racing

2º Jean-Eric Vergne / DS Techeetah

3º Edoardo Mortara / ROKiT Venturi Racing

4º Antonio Félix da Costa / DS Techeetah

5º Stoffel Vandoorne / Mercedes Benz EQ

6º Jake Dennis / Andretti

7º Lucas di Grassi / ROKiT Venturi Racing

8º Pascal Wehrlein / TAG Heuer Porsche

9º Sam Bird / Jaguar Racing

10º Sebastian Buemi / Nissan eDams

11º André Lotterer / TAG Heuer Porsche

12º Oliver Turvey / NIO

13º Oliver Askew / Andretti

14º Maximilian Gunther / Nissan eDams

15º Alexander Sims / Mahundra

16º Nick Cassidy / Envision Racing

17º Robin Frijns / Envision Racing

18º Dan Ticktum / NIO

19º Sérgio Sette Câmara / Dragon Penske

20º Antonio Giovinazzi / Dragon Penske (DNF)

21º Nyck de Vries / Mercedes Benz EQ (DNF)

22º Oliver Rowland / Mahindra (DNF)