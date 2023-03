Fórmula E: Di Grassi e Sette Câmara jogam futevôlei com campeões mundiais

Os pilotos brasileiros do grid do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E participaram de mais um evento para divulgação do Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 nesta quarta-feira (8). Os craques das pistas trocaram carros elétricos e o asfalto por bola e areia, para uma partida de futevôlei no Praia Brava Sand Club, na capital paulista.

Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara se reuniram na quadra de areia com o ex-jogador de futebol Souza, campeão mundial pelo São Paulo F.C. em 2005, e com o craque do futevôlei Bello, dono de nove títulos mundiais da modalidade que mistura futebol e vôlei.

Os brasileiros receberam instruções e logo foram jogar a modalidade, que exige bastante preparo físico, controle de bola e muita habilidade. Os pilotos Di Grassi e Sette Câmara também jogaram com outros nomes do futevôlei como Gui Nascimento, Karina Castro e Daniela Guimarães.

''Cada esporte tem sua dificuldade e o futevôlei tem várias combinações como domínio de bola do futebol e a estratégia do vôlei. Talvez outras modalidades de areia, como o beach tennis, sejam mais fáceis. Foi legal a experiência aqui na quadra'', disse o paulista Lucas di Grassi.

Segundo a Federação Paulista de Futevôlei, a atividade aumentou mais de 250% durante a pandemia, e a participação de crianças, adolescentes e mulheres triplicou durante os últimos três anos.

No Praia Brava Sand Club, por exemplo, em praticamente todos os horários as cinco quadras para beach tennis, futevôlei e vôlei de praia estão com atividades, seja por aluguel ou por aulas de aperfeiçoamento.

''É uma modalidade que cresceu muito e tem bastante fundamento. As pessoas que jogam futevôlei ficam viciadas e não querem parar. Fico muito contente por receber esses ídolos das pistas jogando conosco. É a força do esporte brasileiro no mundo'', contou Fábio Alves Soares, mais conhecido como Bello, é reconhecido pelos demais atletas como o maior jogador da história do futevôlei.

O começo foi difícil para os craques do automobilismo elétrico, mas depois, após minutos na quadra de areia, o jogo fluiu. O calor de mais de 30 graus em São Paulo (SP) não foi empecilho para que os pilotos se arriscassem em embaixadinhas, toque com o peito e cabeçadas, especialidade de Sérgio Sette Câmara. ''Nunca imaginei tomar um sol, água de coco e jogar futevôlei numa metrópole como São Paulo. Foi uma experiência muito legal que a Fórmula E armou pra gente'', contou o piloto mineiro.

O ex-meio-campista Souza, por sua vez, foi o que mais se divertiu no evento de futevôlei da Fórmula E. Após deixar os gramados, o jogador tem se dedicado à modalidade para manter a forma e sua relação com a terra natal, que é Maceió (AL).

''Eles levam jeito, mas como sempre digo, toda modalidade exige treino e dedicação. Eu fiquei contente com o desempenho deles. Depois que pega a 'manha' flui'', contou Souza, que foi um dos destaques do São Paulo F.C. no Mundial de Clubes da FIFA em 2005, quando a equipe paulista bateu o Liverpool.

''A Fórmula E e os carros elétricos vieram para revolucionar o mercado e ajudar a todos, o consumidor e o meio ambiente. É uma iniciativa muito importante para o mundo''.

A Fórmula E faz o chamado crossover de modalidades em praticamente todas as cidades-sede do circuito mundial dos carros elétricos. Na última prova, que ocorreu em fevereiro, os pilotos na Cidade do Cabo, na África do Sul, viveram uma experiência de rugby com ídolos do esporte no Clifton Lifesaving Club com a equipe local.

O Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 será realizado no dia 25 de março no Sambódromo do Anhembi, marcando a estreia do mundial de carros elétricos no país. Os ingressos já estão disponíveis para venda, e podem ser adquiridos através do site da eventim.com.br/artist/formulae-sp/