Fórmula E: conheça as mulheres que conquistaram seu espaço no paddock do mundial

Neste Dia Internacional da Mulher, destacamos algumas das diversas funções desempenhadas por mulheres no paddock da Fórmula E,, desde conselheiras gerais, diretoras de comunicação, engenheiras e até especialistas em pneus e logística, além de profissionais de marketing.

Alinhada à iniciativa "Girls on Track", que a Fórmula E promove com a FIA - Federação Internacional de Automobilismo, a Fórmula E se dedica a elevar não apenas o perfil dos papéis femininos no automobilismo, mas sua diversidade e rotas de entrada. Até agora, o programa recebeu quase 2 mil meninas na pista, com mais ativações previstas para o decorrer da 9ª temporada da Fórmula E, nas etapas em São Paulo e Jacarta, na Indonésia.

Existe uma rota comprovada de entrada na Fórmula E. Muitas mulheres no campeonato têm participado da experiência imersiva de um dia e desenvolvido uma carreira na categoria de monopostos elétricos.

Veja algumas das funções desempenhadas por mulheres no paddock da Fórmula E — de conselheiras gerais, diretoras de comunicação e engenheiras a especialistas em pneus e logística e profissionais de marketing — e como elas chegaram onde estão hoje.

Maserati MSG Racing: Anastasia Fowle, conselheira geral

Por mais de quatro anos, Anastasia Fowle foi conselheira geral da Maserati MSG Racing, chefiando todas as questões legais para os monegascos vice-campeões mundiais, incluindo contratos de pilotos, acordos de parceria complexos e direitos intelectuais e de propriedade. Além de seu papel na equipe e de sua parceria na Shoosmiths LLP, Anastasia também é diretora da Associação de Pilotos do Grande Prêmio de Fórmula 1 (“GPDA”). Uma verdadeira pioneira feminina no automobilismo, Anastasia não é apenas a primeira diretora feminina do GPDA, mas também a primeira não piloto de F1 a ocupar esse papel crucial, fornecendo consultoria empresarial, jurídica e estratégica para a organização.

DS PENSKE: Juliana Neto, fisioterapeuta

Juliana é fisioterapeuta da equipe DS PENSKE Formula E, tendo iniciado sua carreira no automobilismo em 2017. Com experiência na Fórmula E, Fórmula 3, DTM, WTCR, GT Championships e em muitas corridas de resistência de 24 horas, ela é responsável por garantir que os pilotos possam ter um desempenho ideal ao correr e treinar. Juliana começou a trabalhar no esporte em 2010 com a Federação Atlética Portuguesa e o Comitê Olímpico Português, com mais experiência em ambientes como a Liga dos Campeões da UEFA e muitos campeonatos internacionais de atletismo. Desde 2018, ela também é responsável pelo Centro de BioPerformance no Centro de Alto Desempenho para o Automobilismo em Madri.

Jaguar TCS Racing: Lais Campelo S. F. Lima, engenheira de software e dados

Crescendo no Brasil, Lais tinha uma curiosidade pelo mundo do automobilismo, inspirada em pilotos como Senna, Barrichello, Massa e Fittipaldi, mas nunca pensou que construiria uma carreira na indústria. Lais buscou seus interesses em tecnologia e ciência, obtendo um mestrado em física e ingressando no programa de pós-graduação da Jaguar Land Rover. Agora, em uma função descrita como desafiadora e gratificante, Lais está imersa no automobilismo como engenheira de software e dados na Jaguar TCS Racing, fornecendo aplicativos de software, processando e analisando dados e extraindo o melhor dos pilotos e dos carros.

Equipe NEOM McLaren de Fórmula E: Georgina Yeomans, executiva de comunicações

Georgina Yeomans é executiva de comunicação da NEOM McLaren Electric Racing, que abrange suas equipes de Fórmula E e Extreme E. Seu papel abrange uma variedade de responsabilidades, incluindo escrever comunicados de imprensa, gerenciar a mídia direcionada e marcar entrevistas e filmar. Georgina vem ganhando experiência na indústria do automobilismo desde os 16 anos, com formação em jornalismo e comunicação. Ela adquiriu experiência no setor pela primeira vez por meio do Girls on Track UK (anteriormente Dare to be Different), o que lhe deu os contatos e a confiança para seguir sua paixão. Isso começou com a experiência de trabalho na Autosport, o que levou ao trabalho de comunicação com a Torque PR.

Envision Racing: Michelle Creighton, técnica de compósitos

Michelle tem um papel fundamental na equipe, pois garante que toda a carroceria dos dois chassis seja a mais perfeita possível. Sempre que houver algum dano na carroceria, é sua responsabilidade consertar a área danificada da forma mais limpa e leve possível, mantendo o carro sempre com a aparência perfeita! Apesar de não ter estudado automobilismo enquanto estava na faculdade, Michelle gostava do esporte como um hobby com seu pai antes de iniciar uma vasta carreira no automobilismo, trabalhando no WRC Mini, LMP, séries GT e Fórmula 1 no Departamento de Compósitos. Michelle se juntou à equipe em novembro passado, o que significa que agora há uma mulher em cada departamento da Envision Racing!

Avalanche Andretti Fórmula E: Marissa Andretti, vice-presidente da Andretti Autosport e diretora administrativa da Andretti Technologies

Marissa Andretti cresceu em torno do esporte, passando tempo e aprendendo com sua segunda família — uma equipe de corrida. Andretti ingressou oficialmente na empresa familiar em 2015 como representante de relações com clientes no programa INDYCAR da Andretti Autosport. Com interesse em operações de corrida, Andretti auxilia no gerenciamento de projetos das operações relacionadas à marca da equipe, além de atuar como vice-presidente da Andretti Autosport, supervisionando as iniciativas filantrópicas da equipe por meio da Fundação Michael Andretti. Além disso, Andretti assumiu o cargo de Diretora Administrativa da Andretti Technologies [ATEC], onde ela auxilia no desenvolvimento de estratégias e na concretização de projetos, centralizando departamentos em toda a equipe.

Equipe Nissan de Fórmula E: Francesca Valdani, gerente de equipe

Francesca se juntou à equipe Nissan de Fórmula E como gerente de equipe e diretora esportiva antes da 9ª temporada. Desde sua chegada, a nova gerente de equipe italiana colocou suas fortes habilidades de liderança em prática e agora está administrando uma situação difícil, onde qualquer desafio é resolvido com facilidade e com um sorriso. Ela já se tornou membro importante da equipe, muito respeitada e apreciada por todos por sua determinação e gentileza.