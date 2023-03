Fórmula E: jovens pilotos participam de desafio com Sérgio Sette Câmara no kart

Com a proximidade do Julius Baer São Paulo EPrix 2023, prova que marca a estreia da Fórmula E no Brasil, diversas ações começam a ser realizadas visando a divulgação do evento. Uma delas ocorreu na tarde da última terça-feira (7) com o piloto Sérgio Sette Câmara (NIO 333 Racing), com crianças no Kartódromo Internacional da Granja Viana, em Cotia (SP).

Os jovens pilotos puderam conversar e pegar dicas com o piloto brasileiro da Fórmula E e tiveram a oportunidade de participar de um desafio de kart com Sérgio.

O kart é o primeiro passo da maioria dos pilotos que chegam em competições de alto nível no automobilismo mundial, como foi o caso do próprio mineiro Sette Câmara. Por meio da modalidade, o piloto da NIO 333 Racing abriu seu caminho para chegar à profissionalização no Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E.

''Essa molecada domina esses karts. Eu lembro que quando mais novo passava as tardes na pista após o colégio e hoje não é diferente. As dicas que precisamos passar é sobre a carreira que eles vão seguir num futuro próximo. Dentro do kart eles sabem o que fazer, são bem treinados, todos a um décimo um do outro'', disse Sérgio.

O piloto mineiro fundou em 2009 o Instituto Sérgio Sette Câmara (ISSC), Belo Horizonte (MG). A entidade em parceria com a Associação Mineira de Reabilitação (AMR) ajudou inicialmente a cuidar de crianças com paralisia cerebral por meio de tratamentos específicos com médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos e enfermeiros.

Desde 2021, porém, a entidade atua diretamente nas pistas. Em setembro daquele ano a entidade lançou o Projeto Automobilismo Educacional que atende, anualmente, 40 crianças da cidade de Vespasiano em vulnerabilidade social. Em parceria com a prefeitura municipal e aprovação junto à Lei de Incentivo ao Esporte as crianças participam de aulas práticas e teóricas de kart. Além disso, recebem atendimento psicológico, nutricional, terapêutico, alimentação e transporte nos dias das atividades.

''Foi uma coisa linda ver Sette Câmara correndo com as crianças. Esse é o futuro do automobilismo e principalmente da Fórmula E'', completou Álvaro Buenaventura, Diretor da Fórmula E na América Latina.

Oportunidade de correr com o ídolo

Quem está tentando seguir o caminho de Sérgio Sette Câmara é a paulista Marcela Assumpção, de 12 anos. A adolescente pilota kart desde muito pequena e apesar de ter sofrido um acidente no ano passado, no qual sofreu uma forte lesão, segue com o sonho de um dia chegar a uma categoria de nível mundial.

Ter Sette Câmara ao seu lado para uma bateria de kart foi um dos pontos mais legais de sua carreira. ''Eu aprendi muito nessa experiência de hoje. Vi que precisamos ter paciência para ultrapassar e o Sérgio, que anda muito na Fórmula E, me mostrou isso aqui na Granja Viana''.

O Julius Baer São Paulo E-Prix 2023 será realizado no dia 25 de março no Sambódromo do Anhembi, marcando a estreia do mundial de carros elétricos no país. Esta será, também, a primeira vez que Sérgio Sette Câmara vai correr em casa, diante da torcida brasileira, desde que se tornou um piloto profissional.

Os ingressos para o E-Prix de São Paulo já estão disponíveis para venda, e podem ser adquiridos através do site da eventim.com.br/artist/formulae-sp/