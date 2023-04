Fórmula E: Evans vence a segunda consecutiva com dobradinha da Jaguar em Berlim

Depois de um início de campeonato complicado e sem pontos, a Jaguar TCS Racing parece ter encontrado um caminho para as vitórias. A equipe britânica venceu a primeira das duas corridas deste fim de semana do SABIC Berlin E-Prix 2023, novamente com o neozelandês Mitch Evans. A prova foi realizada neste sábado (22).

Assim como na corrida anterior realizada em São Paulo (SP), a Jaguar roubou a cena da prova com seus dois carros no pódio. O britânico Sam Bird chegou a liderar a corrida em alguns momentos, e nas últimas voltas, Mitch Evans assumiu a ponta e conseguiu abrir a vantagem necessária para receber a bandeirada em primeiro.

Com a vitória, o piloto neozelandês entra na briga pelo título do campeonato, assumindo a quarta colocação na classificação do mundial e se aproximando do líder, Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche).

''É uma vitória importante, pois sempre tínhamos azar em Berlim. Finalmente deixamos isso para trás. O Sam pilotou muito bem hoje e eu fiquei surpreso de ficar na frente bem rápido. Foi difícil administrar, mas conseguimos esse resultado histórico para a equipe'', explicou Mitch Evans ao final do eprix.

A próxima etapa do campeonato será neste domingo (23), ás 10h (horário de Brasília), na mesma pista do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim.

Como foi a corrida

O suíço Sébastien Buemi (Envision Racing) largou na pole position disposto a dar um fim no fato de que o que larga na frente ainda não tenha conseguido transformar essa vantagem em vitória na temporada.

Mas logo na primeira curva, um surpreendente britânico Dan Ticktum (NIO 333 Racing) saltou do quarto lugar para a liderança superando todos por fora.

Companheiro de Dan Ticktum na NIO, o brasileiro Sérgio Sette Câmara largou em sétimo e acabou perdendo uma posição na primeira volta. Já Lucas di Grassi (Mahindra Racing), permaneceu na 20ª posição, na qual largou.

Na volta quatro, os pilotos começaram a ativar o Modo Ataque. O líder Dan Ticktum foi o primeiro acionar as duas possibilidades de mais velocidade, sendo superado por Sam Bird nas duas ocasiões, mas logo depois, voltou a primeira posição.

Na volta nove, finalmente Sam Bird assumiu a liderança sem ser por conta das ativações de Modo Ataque de Dan Ticktum. Por sua vez, o britânico da NIO começou a perder posições para os demais adversários.

Por conta do consumo de energia, os pilotos começaram a trocar entre eles a liderança, já que o carro que está na ponta tem que “quebrar o vento” e com isso, consome mais energia que os demais. Ao todo, oito pilotos diferentes lideraram a prova, um novo recorde na história da Fórmula E.

Na volta 12, a primeira batida e entrada do safety car na pista: o alemão Rene Rast (NEOM McLaren) forçou uma ultrapassagem para cima do mineiro Sérgio Sette Camara e acabou batendo na traseira do carro da NIO.

Após a saída do safety car na volta 14, o britânico Jake Dennis (Avalanche Andretti) assumiu a ponta, seguido de perto pro Edoardo Mortara. Na volta seguinte, ambos os pilotos ativaram o Modo Ataque e pela primeira vez, Evans assumiu a primeira colocação.

Na metade da prova (volta 20 de 40 no total) os dois carros da TAG Heuer Porsche entraram no top-10 e logo foram para cima de Ticktum, deixando o piloto da NIO para trás. O belga S. Vandoorne tentou aproveitar a situação para superar Dan Ticktum, porém os dois bateram e abandonaram a prova, ocasionando mais uma entrada de safety car.

O safety car deixou a posta na volta 23 e três voltas depois, os dois carros da Jaguar assumiram as duas primeiras posições, com Evans em primeiro, seguido por Bird. Porém, ogo atrás estavam os dois carros da Masertai, além de Buemi e Dennis.

Buemi assumiu a ponta na volta 29. Um pouco mais atrás, um surpreendente Antonio Félix da Costa (TAG Heuer Porsche), que havia largado em 19ª, surgiu na quinta colocação e ainda com uma ativação de modo ataque disponível.

Porém, o português viu sua chance de lutar pela vitória terminar de forma abrupta na volta 31, quando Dennis perdeu o ponto de freada em uma das curvas, passou direto e atingiu o Porsche de Felix Da Costa. Foi o fim de corrida para ambos.

Devido as duas entradas de safety car, 3 voltas foram adicionadas, levando a corrida a um total de 43 voltas.

Na volta 40, Evans foi para o ataque e superou Bird e Buemi, assumindo a ponta e repetindo a disputa decisiva pela vitória na corrida anterior, realizada em São Paulo, onde a dupla da Jaguar foi ao pódio com um dos carros da Envision entre eles.

Na ultima volta, Bird foi para um ataque definitivo para cima de Buemi e assumiu a segunda colocação. Guenther tirou proveito da situação e também atacou o piloto da Envision, que não conseguiu segurar a terceira colocação.

Com uma boa vantagem em relação aos demais, Evans recebeu a bandeirada sem riscos, seguido pelo companheiro de equipe, Bird. Essa foi a primeira dobradinha da história do time britânico na Fórmula E.

Guenther e Buemi receberam a bandeirada praticamente juntos, mas o piloto alemão da Maserati foi quem garantiu sua presença no pódio em terceiro lugar.

Essa foi a segunda vitória consecutiva de Mitch Evans no campeonato, e com esse resultado, o piloto neozelandês entra na briga pelo título, subindo para o quarto lugar na classificação do mundial.

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), que chegou a ser quinto colocado nas últimas voltas, terminou a prova em sexto e se manteve na liderança do campeonato, mas desta vez, viu a diferença em relação ao segundo colocado, que agora é Nick Cassidy (Envision Racing), diminuir.

Lucas di Grassi, que largou em 20º, terminou a prova muito próximo da zona de pontuação, com o 11º lugar. Seu companheiro de equipe, Oliver Rowland, terminou em 10º.

Confira abaixo o resultado final da primeira de duas corridas do SABIC Berlin E-Prix 2023:

1º Mitch Evans/Jaguar TCS Racing

2º Sam Bird/Jaguar TSC Racing

3º Maximilian Guenther/Maserati MSG Racing

4º Sébastien Buemi/Envision Racing

5º Nick Cassidy/Envision Racing

6º Pascal Wehrlein/TAG Heuer Porsche

7º Jean-Eric Vergne/DS Penske

8º André Lotterer/Avalanche Andretti

9º Edoardo Mortara/Maserati MSG Racing

10º Oliver Rowland/Mahindra Racing

11º Lucas di Grassi/Mahindra Racing

12º Sacha Fenestraz/Nissan

13º Norman Nato/Nissan

14º Robin Frijns/ABT Cupra

15º Nico Muller/ABT Cupra

16º Sérgio Sette Câmara/NIO 333 Team

17º René Rast/NEOM McLaren

18º Jake Hughes/NEOM McLaren

DNF - Dan Ticktum/NIO 333 Racing

DNF - Jake Dennis/Avalanche Andretti

DNF - Stoffel Vandoorne/DS Penske

DNF - Antônio Félix da Costa/TAG Heuer Porsche