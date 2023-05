Virada Automobilística divulga cronograma completo do evento; confira

Entre os dias 12 e 14 de maio será realizada a primeira Virada Automobilística, evento que terá 48 horas ininterruptas com diversas atrações para toda a família, todas gratuitas, e que será realizado no Kartódromo Internacional de Birigui – o Speed Park.

A Virada Automobilística será realizada pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube. Serão mais de 25 atrações durante todo o fim de semana, e os interessados em aproveitar o evento já podem garantir seu Passaporte da Virada através do aplicativo do Speed Park.

O Passaporte da Virada será totalmente gratuito, dará a oportunidade de participar de todas as atrações do evento. Ele é válido para todos os dias e o público poderá entrar e sair do evento quantas vezes desejar. Também será possível fazer o cadastro na entrada da Virada Automobilística durante o fim de semana.

O cronograma com todas as atrações já está definido. Confira abaixo todos os horários para que possa se programar da melhor forma e aproveitar ao máximo a Virada Automobilística:

Sexta-feira, 12 de maio – Pista Principal

18h às 20h30 – Track Day Motos (Pro) e Track Day de Carros – alternando a cada quinze minutos

20h30 – Show Wheeling com Jefferson Matheus

21h00 – Show de Free Style com Jorge Negretti e a Banda Derby Solto

22h30 – Show de Wheeling com Jefferson Matheus

23h00 – Track Day Motos para iniciantes

23h30 – Track Day Carros para iniciantes

Sábado, 13 de maio – Pista principal

01h00 às 08h – Endurance da Virada

08h às 17h – Campeonato de Kart Profissional

17h às 00h – Corridas de kart amador

Domingo, 14 de maio – Pista Principal

00h00 às 07h – Show de drift

07h às 09h – Corridas de kart para PCDs

09h às 13h – Corridas de kart amador

13h às 14h – Show de acrobacias aéreas

14h às 15h – Corridas de kart para PCDs

15h às 16h – Corridas de kart amador

16h às 17h – Corridas de kart para PCDs

17h às 18h – Corridas de kart amador

Além da pista principal, outras atrações estarão disponíveis ao público durante as 48 horas, por toda a extensão do Kartódromo Internacional de Birigui. A Exposição de Carros Antigos e o Memorial do Automobilismo estarão abertos durante todo o evento.

Já outras atrações direcionadas as crianças como o Kartoon, Dino Park, Speed Drift, Mini Kart Elétrico, Kart Infantil e Senninha, ficarão disponíveis das 18h às 00h00 da sexta (12), e no sábado e domingo estarão abertos a partir das 8h. Os simuladores, Motion Speed, Pit Stop Experience, brinquedos eletrônicos, oficinas recreativas e a Arena Gamer Esports também ficarão disponíveis ao público nos horários descritos acima.

Além das atrações citadas, o público também terá a disposição uma praça de alimentação com aproximadamente 400m², coberta, com mesas e cadeiras, música ao vivo, mais de 10 opções de food trucks (hambúrguer, pastel, comida japonesa, bebidas, sorvetes, açaí e muito mais), e que ficará aberta durante todo o evento.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).