Fórmula E ganha prêmio por estratégia de carbono líquido zero

Nesta quinta-feira (16) a Fórmula E conquistou um prêmio inédito, o edie Net Zero Awards. Com uma estratégia líder mundial para emissão zero de carbono líquido, a categoria reafirma a posição de campeonato esportivo mais sustentável do planeta.

A estratégia de carbono líquido zero da Fórmula E foi elogiada na cerimônia de premiação ontem à noite, por sua ambição de reduzir as emissões gerais no Campeonato Mundial ABB FIA Formula E 45% até 2030. A Fórmula E também é o único esporte no mundo focado no Net Zero desde o seu início, em 2014.

Desde que assumiu o compromisso em 2020, a Fórmula E se tornou a primeira competição esportiva do mundo a ter as suas metas de redução de emissões validadas pela Science Based Target Initiative (SBTi), e já está a meio caminho de atingir a meta de 2030 nos Escopos 1, 2 e 3, tendo reduzido as emissões do campeonato em 28% em apenas três anos.

O edie Net Zero Awards foi criado para reconhecer e celebrar organizações que estão a liderar a transição para uma economia de carbono líquido zero e que estão a dar passos de liderança mundial nessa transição. Eles acontecem em conjunto com os prestigiados prêmios edie, que mostram as empresas mais sustentáveis em todo o mundo.

“Estamos entusiasmados por ter nossa estratégia líder mundial de carbono líquido zero reconhecida pelo primeiro edie Net-Zero Awards. Com dez anos de corridas no nosso currículo, a nossa missão não é apenas continuar a ser o desporto mais sustentável do planeta, mas também inspirar e encorajar outros desportos e setores a fazerem mais e a avançarem mais rapidamente. Todos podemos fazer mais para reduzir o nosso impacto no ambiente, mas com uma estratégia de carbono líquido zero claramente definida, o impacto pode ser verdadeiramente revolucionário na proteção do planeta”, disse Julia Palle, vice-presidente de sustentabilidade da Fórmula E.

No dia 13 de janeiro de 2024, a primeira corrida da 10ª Temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E acontecerá na Cidade do México, marcando uma década de iniciativas de sustentabilidade pela categoria de carros elétricos.

A cidade de São Paulo também faz parte do calendário da 10ª temporada da Fórmula E, e receberá carros, equipes e pilotos no dia 16 de março no Sambódromo do Anhembi. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.