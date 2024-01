A 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E teve no último fim de semana as etapas 2 e 3 de um total de 16 etapas programadas, a rodada dupla de Diriyah, na Arábia Saudita. E agora, a categoria está focada em seu próximo palco: São Paulo, que receberá pelo segundo ano consecutivo a competição.

O namoro entre Fórmula E e São Paulo é antigo, desde a primeira temporada do mundial de carros elétricos, em 2014. Antes da realização da etapa do ano passado, a capital paulista chegou a ser confirmada para o calendário da quarta temporada, mas o projeto não vingou e a prova foi realizada em Punta Del Este, no Uruguai.

Já no ano passado, finalmente a capital paulista recebeu equipes e pilotos do mundial de carros elétricos, com uma das mais emocionantes provas da temporada, com um final imprevisível até a bandeirada!

Depois de um início de prova onde ninguém queria ser líder e facilitar o gerenciamento de energia dos adversários graças ao vácuo, três pilotos com powertrain Jaguar passaram a disputar a vitória curva a curva do traçado paulista. E o neozelandês Mitch Evans foi o grande vencedor, mas com seu compatriota e atualmente companheiro de equipe Nick Cassidy colado na segunda posição, e Sam Bird (com o outro carro da Jaguar na ocasião), em terceiro.

Em termos de estratégia, foi uma corrida muito difícil de gerenciar. Como esforço de time, foi nossa melhor vitória, ainda mais lutando contra caras do mesmo equipamento. Nick tem trem de força da Jaguar, Sam também. Estou bem feliz e veio em uma hora crucial”, comentou Evans logo após a vitória, a segunda de um total de quatro vitórias que o neozelandês conquistou na temporada.

Com curvas rápidas e a maior reta da temporada, onde o GEN3, o carro elétrico mais rápido, leve, eficiente e potente já construído, acelerou e impressionou a todos os presentes, São Paulo promete ser diferente das três primeiras corridas já realizadas, que não tiveram tantas ultrapassagens quanto nas corridas que encerraram o último campeonato.

Na temporada passada, foram 114 ultrapassagens, se tornando um dos recordes da categoria, que logo depois seriam superados por Berlim, Jacarta e Portland, sendo que a última teve nada menos que 403!

São Paulo novamente receberá uma etapa do mundial, no Sambódromo do Anhembi, no dia 16 de março. Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Eleven Tickets.