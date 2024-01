Fórmula E: Mitch Evans é o mais rápido no TL2 na Cidade do México

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) foi o mais rápido no segundo treino livre da etapa de abertura da 10ª temporada da Fórmula E na Cidade do México. O neozelandês, que iniciará o E-Prix de hoje com uma penalidade de uma posição no grid por não seguir o procedimento de bandeira vermelha no TL1 realizado na tarde de ontem, terminou a sessão com o tempo de 1min13s606.

Os carros com powertrain da Jaguar foram os grandes destaques desta sessão, com os quatro carros terminando dentro do top-6. Maximilian Guenther, da Maserati MSG Racing, terminou em segundo, seguido pelo holandês Robin Frijns da Envision Racing e Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing), terceiro e quarto colocados respectivamente. Sébastien Buemi fechou em sexto, atrás de Stoffel Vandoorne (DS Penske), com o outro carro com powertrain da montadora britânica.

A segunda sessão de treinos livres teve um início frio, que começou às 07h30, horário local. As baixas temperaturas significavam que os pilotos dariam mais algumas voltas do que o habitual para aquecer os pneus Hankook.

Com condições em constante mudança, os tempos foram melhorando durante toda a sessão. Vários pilotos estavam levando seus carros GEN3 ao limite, com o atual campeão Jake Dennis (Andretti) explorando toda a pista e Sam Bird da NEOM McLaren passando direto na Curva 1.

Sergio Sette Câmara, da ERT Fórmula E, ocasionou bandeiras amarelas em alguns trechos do circuito quando restava sete minutos para o final da sessão. O brasileiro cometeu um erro semelhante bater nas barreiras de pneu durante o shakedown de ontem, mas conseguiu voltar para os boxes antes de voltar à pista pouco depois no TL1.

Perto do final da sessão de 30 minutos, os pilotos começaram a testar algumas voltas com potência máxima e a utilizar os 350kW disponíveis nos GEN3. Sam Bird, da NEOM McLaren, acabou errando e indo direto nas barreiras de pneus, sugerindo um provável dano na suspensão como resultado da batida. O companheiro de equipe de Bird, Jake Hughes, foi o mais rápido ontem no TL1, mas encerrou o treino após um erro na Curva 2 que danificou o carro e obrigou a equipe a instalar um novo chassi durante a noite.

Confira o top-10 do segundo treino livre do Hankook Mexico City E-Prix 2024:

1º Mitch Evans – Jaguar TCS Racing, 1min13s606

2º Maximilian Günther – Maserati MSG Racing, +0s064

3º Robin Frijns – Envision Racing, +0s132

4º Nick Cassidy – Jaguar TCS Racing, +0s212

5º Stoffel Vandoorne – DS Penske, +0s268

6º Sebastien Buemi – Envision Racing, +0s304

7º Oliver Rowland – Nissan, +0s312

8º Jean-Eric Vergne – DS Penske, +0s435

9º Jake Dennis – Andretti Formula E Team, +0s516

10º Jake Hughes – NEOM McLaren, +0s517

15º Lucas di Grassi – ABT Cupra, +0s699

21º Sérgio Sette Câmara – ERT Formula E Team, +0s914