Atual campeão da Fórmula E, Jake Dennis (Andretti) brilhou na noite saudita desta sexta-feira (26) ao vencer de forma incontestável a primeira das duas corrida em Diriyah neste fim de semana.

Com a vitória, o piloto da Andretti subiu para a quarta colocação no campeonato mundial de pilotos e diminuiu a diferença para Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), atual líder e vencedor da corrida de abertura da temporada na Cidade do México. Agora, ambos estão separados por apenas 5 pontos (32 a 27), já que o piloto alemão terminou a corrida desta sexta em oitavo.

Entre eles aparecem Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) e Jean-Eric Vergne (DS Penske), com 31 e 29 pontos respectivamente. Em sua primeira temporada pela Jaguar, o neozelandês já conquistou dois pódios (dois terceiros lugares), e está apenas um ponto atrás de Wehrlein. Seu companheiro de equipe, Mitch Evans, é o quinto colocado com vinte pontos.

Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara fez uma boa prova nesta sexta-feira. Largou em quarto, chegou a ser terceiro após a largada, mas com um ritmo de corrida menor do que os adversários, foi perdendo posições. Ainda assim, conseguiu seus primeiros dois pontos na temporada com um novo lugar, enquanto seu companheiro de ERT Formula E, Dan Ticktum, novamente terminou na última posição.

Já Lucas di Grassi segue com dificuldades com sua ABT Cupra e terminou a prova apenas na 19ª colocação, permanecendo sem pontos até o momento na 10ª temporada da Fórmula E.

No mundial de equipes, a Jaguar pulou para a liderança com seus dois pilotos novamente no top-5. A Andretti também viu sua dupla de pilotos novamente pontuar neste início de temporada e agora está em segundo lugar, seguida por DS Penske e Porsche.

Classificação do campeonato de pilotos após a corrida 1 de Diriyah:

1º Pascal Wehrlein (ALE) – TAG Heuer Porsche, 32 pontos

2º Nick Cassidy (NZL) – Jaguar TCS Racing, 31 pontos

3º Jean-Eric Vergne (FRA) – DS Penske, 29 pontos

4º Jake Dennis (GBR) – Andretti Formula E Team, 27 pontos

5º Mitch Evans (NZL) – Jaguar TCS Racing, 20 pontos

6º Sebastien Buemi (SUI) – Envision Racing, 18 pontos

7º Maximilian Günther (ALE) – Maserati MSG Racing, 18 pontos

8º Sam Bird (GBR) – NEOM McLaren, 12 pontos

9º Norman Nato (FRA) – Andretti Formula E Team, 9 pontos

10º Jake Hughes (GBR) – NEOM McLaren, 6 pontos

11º Stoffel Vandoorne (BEL) – DS Penske, 4 pontos

12º Sérgio Sette Câmara – ERT Formula E Team, 2 pontos

13º Robin Frijns – Envision Racing, 1 ponto

Classificação do Mundial de Equipes após a corrida 1 em Diriyah:

1º Jaguar TCS Racing – 51 pontos

2º Andretti Formula E Team – 37 pontos

3º DS Penske – 33 pontos

4º TAG Heuer Porsche – 32 pontos

5º Envision Racing – 19 pontos

6º NEOM McLaren – 18 pontos

7º Maserati MSG Racing – 18 pontos

8º ERT Formula E Team – 1 ponto