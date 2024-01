Adrien Brody, vencedor do Oscar e estrela de O Pianista, Asteroid City e Succession, teve neste fim de semana outra atuação premiada ao volante de um inovador carro de corrida elétrico de Fórmula E.

Um grande fã do automobilismo, que deu partida no motor de sua paixão automotiva pelas corridas de drag cars na cidade de Nova York enquanto crescia, Brody aproveitou a chance de experimentar o carro de corrida GEN3 da Fórmula E GEN3 no circuito de rua da Arábia Saudita, onde está sendo realizada a rodada dupla de Diriyah, 2ª e 3ª etapa da 10ª temporada.

Vestido com um verdadeiro piloto de corrida, com sapatilhas, luvas e capacete, Adrien Brody recebeu todo o suporte dos engenheiros da Fórmula E para se adaptar ao cockpit do GEN3 – o carro de corrida elétrico mais rápido, mais leve, mais potente e eficiente já vez construído.

Capaz de atingir mais de 320 km/h, Brody pilotou habilmente o GEN3 durante duas voltas ao redor da pista de rua de 2,49 km e 22 curvas que serpenteia ao redor dos muros do histórico Patrimônio Mundial da UNESCO.

“Fazer algumas voltas elétricas hoje no safety car Porsche Taycan com mais de 700cv foi incrível. Eu cresci em corridas de arrancada e tive alguma experiência em pista no passado, então estou imensamente grato pela chance de realmente pilotar o GEN3 da Fórmula E GEN3 no Circuito de Rua de Diriyah. Isso me deu ainda maior apreço e respeito pelo esporte e pelo talento, habilidade e espírito competitivo que esses pilotos possuem. Há muito torque nesses veículos elétricos e eles são incrivelmente leves, então é preciso um toque realmente refinado para suavizar as curvas e evitar que ele fique esquisito, mesmo disparando em linha reta”, comentou Adrien.

A Fórmula E segue com sua programação para este sábado em Diriyah, com o treino classificatório previsto para as 9h20 (horário de Brasília), enquanto a corrida terá a largada às 14h.

Programação da Fórmula E para o E-Prix de Diriyah

Sábado, 27 de janeiro

3º Treino Livre - 06h55 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Treino Classificatório – 09h20 – Transmissão no BandSports e Canal Grande Prêmio (YouTube)

Corrida/Largada – 14h03 – Transmissão no BandSports e no Canal Grande Prêmio (YouTube). VT da corrida na madrugada de sexta para sábado na Band (TV Aberta) às 1h