A história da cidade de São Paulo com o automobilismo é conhecida. A cidade que foi projetada para os carros, possui um dos mais tradicionais autódromos do mundo, o José Carlos Pace, ou como é conhecido, Autódromo de Interlagos. Mas, é do outro lado da cidade que o GEN3, a nova geração de carros elétricos da Fórmula E, vão acelerar mais uma vez, em um local acostumado as corridas: o Sambódromo do Anhembi.

Casa do carnaval paulistano, onde as escolas de samba desfilam durante o carnaval, o Sambódromo também virou sinônimo de alta velocidade, sendo palco de etapas da Fórmula Indy e atualmente, da Fórmula E. O que parecia um cenário difícil de imaginar no início da década passada, se transformou em realidade, superando diversos desafios.

A primeira vez que uma corrida foi realizada no Sambódromo do Anhembi foi em 2010, com a Fórmula Indy realizando a primeira edição da “São Paulo Indy 300”. Porém, o traçado utilizado pela categoria norte-americana era muito diferente do atual da Fórmula E, começando pela extensão. O atual layout utilizado pelo mundial de carros elétricos possui 2.960 metros, enquanto o da Indy tinha 4.080 metros.

Outra diferença realmente significativa era o entorno do Sambódromo que utilizado pelas duas categorias. A Fórmula Indy fez uso de um trecho da Marginal Tietê, o que tornou caótica algumas edições. Já a Fórmula E evitou utilizar uma das principais vias da cidade, e focou na Avenida Olavo de Fontoura e a parte da dispersão.

Após uma primeira edição sem problemas, a Indy sofreu com as duas edições seguintes. Em 2011, o piso do Sambódromo foi o grande conflito, por ter a superfície lisa e que não permitia que os carros acelerassem. Foi necessário a fresagem na pista para que os pilotos pudessem usar o trecho. Já no ano seguinte, a chuva surgiu e impediu a realização da prova no domingo, adiando para o dia seguinte e causando um caos no trânsito da cidade por conta da paralisação do trecho da Marginal Tietê. Em 2012 e 2013, a prova não teve nenhum problema.

Com a saída de São Paulo do calendário da Indy, o Sambódromo do Anhembi só voltou a entrar em pauta para sediar uma prova internacional em 2017, quando São Paulo foi confirmada no calendário da quarta temporada da Fórmula E. Porém, a prova não aconteceu. Prevista para março de 2018, a etapa mudou de local poucos meses antes, indo para Punta del Este, no Uruguai.

Enfim, o tão esperado E-Prix de São Paulo finalmente aconteceu em março do ano passado. O Sambódromo recebeu equipes e pilotos para um dia repleto de velocidade e emoção, com a corrida sendo decidida nos metros finais. Vitória do neozelandês Mitch Evans (Jaguar TCS Racing), com o compatriota Nick Cassidy (Envision Racing) em segundo e o então companheiro de equipe, Sam Bird, em terceiro.

Este ano o E-Prix de São Paulo acontecerá no dia 16 de março. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos através do site da Eleven Tickets.